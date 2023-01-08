為求上市？ 馬雲棄螞蟻實控權 現身曼谷與泰拳高手過招

馬雲近日現身泰國曼谷一間泰拳賽館，在看台上與選手「過招」。(取材自臉書)

螞蟻集團 7日在官網發布「螞蟻集團關於持續完善公司治理的公告」。公告顯示，馬雲 放棄對螞蟻集團的實際控制權，馬雲的股東投票權從53%（一致行動人）變成6%（股東分別獨立行使）， 不再是實控人。螞蟻集團目前處於無實控人狀態。市場解讀，這為螞蟻集團重啟上市重新鋪平道路。

馬雲放棄對螞蟻集團的實控權，離開互聯網金融江湖的他雲遊四海，近日再現身泰國 曼谷泰拳館，並被曝光在看台上與高手「過招」，架勢不輸人。

螞蟻集團從阿里巴巴分拆後，阿里巴巴創辦人馬雲一直是螞蟻集團實際控制人。馬雲個人持股比率不高，據螞蟻集團2020年IPO招股書披露，上市發行後馬雲個人持股比率不超過8.8%，但馬雲始終掌握螞蟻集團實控權，主要是透過一致行動人等系列協議安排，控制杭州君瀚及杭州君澳兩個合夥企業，而這兩個合夥企業合計持有螞蟻集團53.46%股權。

2020年11月螞蟻集團美股上市前夕被緊急叫停，中國採取金融安全監管，下令螞蟻集團全面整改，據螞蟻集團最新公告顯示，杭州君瀚及杭州君澳近期對股東上層結構進行調整。

螞蟻集團宣布：本次調整完成後，螞蟻集團包括杭州君瀚和杭州君澳在內的各主要股東彼此獨立行使所持有的螞蟻集團股份表決權且無一致行動關係，各股東未單獨或共同在螞蟻集團股東大會層面形成控制，也不存在任何股東所提名的董事人數超過全體董事半數的情形。因此，不再存在任何直接或間接股東單一或共同控制螞蟻集團的情形。

這次調整完成後，馬雲在螞蟻集團的經濟利益沒有變化，但馬雲的股份表決權從53.46%調整為6.208%，不再是螞蟻集團實際控制人。此外，螞蟻董事會八名董事中有四名獨立董事（達到半數），計畫繼續引入第五名獨立董事，實現董事會中獨立董事過半數，完善公司治理。

不久前，螞蟻集團相關管理層成員宣布不再擔任阿里巴巴合夥人，強化巴集團的切割。‍‍‍‍‍‍‍螞蟻整改日前也取得重大進展，螞蟻消費金融公司增資方案獲得監管批准。

種種跡象透露，螞蟻集團重新啟動IPO上市腳步正在加快。

隨著螞蟻集團整改落地，馬雲最近接連出現在美國、西班牙、日本，最新傳他再現身泰國曼谷。

香港01引述泰媒報導，馬雲近日現身曼谷Rajadamnern泰拳館，坐在看台貴賓區的馬雲，與泰國傳奇泰拳高手班Buakaw Banchamek過招。

香港經濟日報報導，馬雲還聞香前往曼谷米之連路邊攤海鮮食檔，大飽口福；海峽時報則報導，馬雲目前正計畫在東南亞等國考察與農業相關的企業。