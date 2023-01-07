我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歷經4天15輪 眾院終於選出麥卡錫擔任議長

鄭爽代孕棄養風波續集 前男友張恆訴她虐待孩子

又是唐山男 痛毆哺乳期女友 網怒：這力度會死人的好嗎

中國新聞組／北京7日電
男子凌晨毆打哺乳期女子，涉事男子被行拘：兩人系同居關係，為經濟發生矛盾，已獲女方親屬諒解。（取材自九派新聞）
男子凌晨毆打哺乳期女子，涉事男子被行拘：兩人系同居關係，為經濟發生矛盾，已獲女方親屬諒解。（取材自九派新聞）

河北唐山一名男子近日涉嫌毆打哺乳期女子，引發關注，警方表示涉事男子已被行拘，警方已經介入調查。

來源：YouTube

綜合媒體報導，有網友發視頻稱，1月3日凌晨，這名黑衣男子對一女子毆打腳踹，一邊打一邊說：「反了，你還反了！」旁邊有一名懷抱孩子的女子勸阻連稱「別打了」，但沒有勸住，男子隨後拿起兒童三輪車猛砸女子頭部。

此後，女子在地上躺了約40秒，男子從房間出來，又踹了女子一腳；期間，被抱著的孩子不斷望向躺在地上的女子。

河北唐山市公安機場路派出所表示，「抱著孩子的是保母，是兩口子打架，報警了我們就去了。現在警方已經介入調查了」。

據報導，涉事男方和女方係同居關係，沒有領結婚證。兩人生育一個孩子，為家庭經濟發生矛盾，男子對女子施暴。目前，涉事男子已被警方行政拘留。受傷女子第一時間被送醫救治，傷情不重，無生命危險。

事發後，女方親屬發布了監控視頻。目前，施暴男子已向女方道歉，並獲得女方親屬的諒解，已刪除了相關視頻。

對此事件，有網民表示「又是唐山，又是唐山男人」、「女方親屬諒解？這力度會死人的好嗎」、「這都能諒解？這不是助長家庭暴力嗎人」、「女受害人出來澄清說對方沒道歉，她也沒有諒解人」、「下次不小心人打沒了也會諒解嗎人」、「這也能諒解？下次還能活下來嗎人」。

公安 機場

上一則

21民企巨頭表態 挺中國經濟光明論

下一則

「買了3套買4套」湖南號召領導幹部多買房書記升官

延伸閱讀

不管家暴陰影 布萊德彼特傳已讓新女友搬進自己家

不管家暴陰影 布萊德彼特傳已讓新女友搬進自己家
兒女不在身邊…小布甩空虛 與小27歲女友跨年

兒女不在身邊…小布甩空虛 與小27歲女友跨年
港富豪撇清舊愛「娛圈女友占1% 沒一好人」…還扯李嘉欣

港富豪撇清舊愛「娛圈女友占1% 沒一好人」…還扯李嘉欣
不再空虛 59歲布萊德彼特想跟29歲小女友生兒育女

不再空虛 59歲布萊德彼特想跟29歲小女友生兒育女

熱門新聞

圖為輝瑞和莫德納的mRNA疫苗。(美聯社)

歐盟提議免費送疫苗 中國當局1句話「婉拒」 網炸鍋

2023-01-04 08:00
中共總書記習近平。美聯社

全面放開後首度發聲 習近平：最大程度守護人民生命安全

2022-12-30 15:48
(取自中國外交部官網)

駐美大使秦剛提前接任中國外長 發表部長致辭

2022-12-30 10:55
中國國家中西醫結合醫學中心主任仝小林（右）。（澎湃新聞）

專家：新冠不是大號流感 北京的患者中招很深

2023-01-05 11:57
香港著名作曲家顧嘉煇3日在加拿大離世，享耆壽92歲。(取材自維基百科)

上海灘、獅子山下 香港名作曲家顧嘉煇 92歲加拿大逝世

2023-01-04 01:01
綜合各種估算全中國感染人數直上看6億大關，表示20天的感染率超過了全球所有國家3年的感染率，未來如何發展難以預料。(美聯社)

中國疫情海嘯 估6億人染疫 20天超過全球3年

2023-01-01 15:32

超人氣

更多 >
22年最大尺度 蔡依林「正面三點全露」震撼畫面曝光

22年最大尺度 蔡依林「正面三點全露」震撼畫面曝光
才剛宣誓就職三連任 康州州議員車禍身亡

才剛宣誓就職三連任 康州州議員車禍身亡
Trader Joe’s年度客戶票選獎 這5款食品是常勝軍

Trader Joe’s年度客戶票選獎 這5款食品是常勝軍
雲南6口之家5天3亡 小伙戴孝痛哭說家人過世原因

雲南6口之家5天3亡 小伙戴孝痛哭說家人過世原因
新冠新變種XBB.1.5 占紐約確診8成

新冠新變種XBB.1.5 占紐約確診8成