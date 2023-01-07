又是唐山男 痛毆哺乳期女友 網怒：這力度會死人的好嗎

男子凌晨毆打哺乳期女子，涉事男子被行拘：兩人系同居關係，為經濟發生矛盾，已獲女方親屬諒解。（取材自九派新聞）

河北唐山一名男子近日涉嫌毆打哺乳期女子，引發關注，警方表示涉事男子已被行拘，警方已經介入調查。

來源：YouTube

綜合媒體報導，有網友發視頻稱，1月3日凌晨，這名黑衣男子對一女子毆打腳踹，一邊打一邊說：「反了，你還反了！」旁邊有一名懷抱孩子的女子勸阻連稱「別打了」，但沒有勸住，男子隨後拿起兒童三輪車猛砸女子頭部。

此後，女子在地上躺了約40秒，男子從房間出來，又踹了女子一腳；期間，被抱著的孩子不斷望向躺在地上的女子。

河北唐山市公安 局機場 路派出所表示，「抱著孩子的是保母，是兩口子打架，報警了我們就去了。現在警方已經介入調查了」。

據報導，涉事男方和女方係同居關係，沒有領結婚證。兩人生育一個孩子，為家庭經濟發生矛盾，男子對女子施暴。目前，涉事男子已被警方行政拘留。受傷女子第一時間被送醫救治，傷情不重，無生命危險。

事發後，女方親屬發布了監控視頻。目前，施暴男子已向女方道歉，並獲得女方親屬的諒解，已刪除了相關視頻。

對此事件，有網民表示「又是唐山，又是唐山男人」、「女方親屬諒解？這力度會死人的好嗎」、「這都能諒解？這不是助長家庭暴力嗎人」、「女受害人出來澄清說對方沒道歉，她也沒有諒解人」、「下次不小心人打沒了也會諒解嗎人」、「這也能諒解？下次還能活下來嗎人」。