「馬鞍山藥神」羈押301天獲釋 20餘病友按手印證明抗癌藥有效

2022年12月30日，秦才東走出了看守所。(取材自紅星新聞)

繼高中學歷的父親自製「藥」救子事件後，安徽馬鞍山傳出牛津大學博士秦才東研製「組合物」供癌症 病友使用，被法院判處有期徒刑三年，引發大眾關注。日前，被稱為「馬鞍山藥神」的秦才東在被羈押了301天後走出看守所後說，有20多位病友按手印證實他研發的「組合物」有實效，「我不會賺病友的錢，只盼研究獲得科學實證，造福更多癌症患」。

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紅星新聞報導，秦才東的代理律師表示，秦才東當時花費了幾十萬元向多個國家申請專利，可基本還在審查中就案發了。2022年3月4日，秦才東因涉嫌生產、銷售假藥罪，被安徽省馬鞍山市森林公安 分局刑事拘留。數罪合併，被法院判處有期徒刑三年，宣告緩刑四年，並處罰金人民幣15萬元。日前，秦才東在被羈押了301天後走出看守所。

據了解，秦才東是牛津博士，學習材料科學，回中國後悉心科研，當起科研個體戶，他自稱發明了一種「組合物」用以治療癌症。

據秦才東家屬曾在公開平台發表的文章內容顯示，1990年，自秦才東父親因癌症復發去世後，秦才東開始對癌症特別關注。2018年，秦才東開始投入組合物的研究，以癌細胞 糖酵解步驟作為出發點，配置一種無毒無害、但可以抑制癌細胞能量產生機制、從而扼殺癌細胞的「組合物」。

「組合物」研製出來後，秦才東先在皮膚外用塗抹，初步發現有一定效果後，就給喉部有纖維瘤傾向的母親和身患癌症的親屬服用，發現確有效果。之後，秦才東開始向本地的一些癌症晚期患者提供「組合物」。

二十多位病友按手印證實「組合物」有實效。（取材自極目新聞）

報導稱，家屬文中提到，經口口相傳，越來越多的人前來聯繫，自願嘗試服用「組合物」。隨著人數的增加，秦才東將免費提供模式變更為「互助模式」，也就是秦才東會與服用組合物的患者簽訂協議，繳納一定的互助金，秦才東將終身提供「組合物」。

截至秦才東被拘留前，累計「組合物」的服用者近千人，累計郵寄發出的「組合物」2萬餘份，其中長期服用「組合物」的人數約為300餘人。

秦才東的代理律師、北京衡都律師事務所劉章表示，一直堅持長期服用的病友，有一百多人。2021年，有一位病友準備嘗試秦才東的「組合物」，後來看到「組合物」裝在礦泉水瓶中，且沒有規範的產品說明，因此向公安部門舉報。2022年3月4日，秦才東被馬鞍山警方指控生產銷售假藥拘留。

劉章稱，他們最終證實，該舉報者自身及親屬並未服用過「組合物」。關於秦才東的罪名，劉章稱，初期警方認為秦才東是假博士，屬於江湖騙子，指控其生產銷售假藥。但經調查取證，生產銷售假藥這一條並不成立。後來，法院認定秦才東涉嫌非法吸收公眾存款罪，這是因為秦才東選擇病友繳納「互助金」。

秦才東表示，他的初心是為幫助病友，借款數額視病友經濟情況而定，實在有困難的病友，他並未向其借款。「我並不是想通過這種模式賺病友的錢，我對自己的研究有信心，如果科學證實我的研究有效，能夠攻剋癌症，金錢對我來說不重要。」