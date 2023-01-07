我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歷經4天15輪 眾院終於選出麥卡錫擔任議長

鄭爽代孕棄養風波續集 前男友張恆訴她虐待孩子

「馬鞍山藥神」羈押301天獲釋 20餘病友按手印證明抗癌藥有效

中國新聞組／北京7日電
2022年12月30日，秦才東走出了看守所。(取材自紅星新聞)
2022年12月30日，秦才東走出了看守所。(取材自紅星新聞)

繼高中學歷的父親自製「藥」救子事件後，安徽馬鞍山傳出牛津大學博士秦才東研製「組合物」供癌症病友使用，被法院判處有期徒刑三年，引發大眾關注。日前，被稱為「馬鞍山藥神」的秦才東在被羈押了301天後走出看守所後說，有20多位病友按手印證實他研發的「組合物」有實效，「我不會賺病友的錢，只盼研究獲得科學實證，造福更多癌症患」。

來源：YouTube

紅星新聞報導，秦才東的代理律師表示，秦才東當時花費了幾十萬元向多個國家申請專利，可基本還在審查中就案發了。2022年3月4日，秦才東因涉嫌生產、銷售假藥罪，被安徽省馬鞍山市森林公安分局刑事拘留。數罪合併，被法院判處有期徒刑三年，宣告緩刑四年，並處罰金人民幣15萬元。日前，秦才東在被羈押了301天後走出看守所。

據了解，秦才東是牛津博士，學習材料科學，回中國後悉心科研，當起科研個體戶，他自稱發明了一種「組合物」用以治療癌症。

據秦才東家屬曾在公開平台發表的文章內容顯示，1990年，自秦才東父親因癌症復發去世後，秦才東開始對癌症特別關注。2018年，秦才東開始投入組合物的研究，以癌細胞糖酵解步驟作為出發點，配置一種無毒無害、但可以抑制癌細胞能量產生機制、從而扼殺癌細胞的「組合物」。

「組合物」研製出來後，秦才東先在皮膚外用塗抹，初步發現有一定效果後，就給喉部有纖維瘤傾向的母親和身患癌症的親屬服用，發現確有效果。之後，秦才東開始向本地的一些癌症晚期患者提供「組合物」。

二十多位病友按手印證實「組合物」有實效。（取材自極目新聞）
二十多位病友按手印證實「組合物」有實效。（取材自極目新聞）

報導稱，家屬文中提到，經口口相傳，越來越多的人前來聯繫，自願嘗試服用「組合物」。隨著人數的增加，秦才東將免費提供模式變更為「互助模式」，也就是秦才東會與服用組合物的患者簽訂協議，繳納一定的互助金，秦才東將終身提供「組合物」。

截至秦才東被拘留前，累計「組合物」的服用者近千人，累計郵寄發出的「組合物」2萬餘份，其中長期服用「組合物」的人數約為300餘人。

秦才東的代理律師、北京衡都律師事務所劉章表示，一直堅持長期服用的病友，有一百多人。2021年，有一位病友準備嘗試秦才東的「組合物」，後來看到「組合物」裝在礦泉水瓶中，且沒有規範的產品說明，因此向公安部門舉報。2022年3月4日，秦才東被馬鞍山警方指控生產銷售假藥拘留。

劉章稱，他們最終證實，該舉報者自身及親屬並未服用過「組合物」。關於秦才東的罪名，劉章稱，初期警方認為秦才東是假博士，屬於江湖騙子，指控其生產銷售假藥。但經調查取證，生產銷售假藥這一條並不成立。後來，法院認定秦才東涉嫌非法吸收公眾存款罪，這是因為秦才東選擇病友繳納「互助金」。

秦才東表示，他的初心是為幫助病友，借款數額視病友經濟情況而定，實在有困難的病友，他並未向其借款。「我並不是想通過這種模式賺病友的錢，我對自己的研究有信心，如果科學證實我的研究有效，能夠攻剋癌症，金錢對我來說不重要。」

癌症 癌細胞 公安

上一則

「買了3套買4套」湖南號召領導幹部多買房書記升官

下一則

提前退休躲監督 新型貪腐「逃逸式辭職」成熱詞

延伸閱讀

體質「偏酸」容易得癌症？醫師這麼說

體質「偏酸」容易得癌症？醫師這麼說
南韓前總統李明博獲釋回家跨年 預定30日午間發表談話

南韓前總統李明博獲釋回家跨年 預定30日午間發表談話
賓州男冤獄近30年 獲釋22月遭槍殺

賓州男冤獄近30年 獲釋22月遭槍殺
影集「蛇惑」殺人魔本尊 服刑近20年後獲釋返巴黎

影集「蛇惑」殺人魔本尊 服刑近20年後獲釋返巴黎

熱門新聞

圖為輝瑞和莫德納的mRNA疫苗。(美聯社)

歐盟提議免費送疫苗 中國當局1句話「婉拒」 網炸鍋

2023-01-04 08:00
中共總書記習近平。美聯社

全面放開後首度發聲 習近平：最大程度守護人民生命安全

2022-12-30 15:48
(取自中國外交部官網)

駐美大使秦剛提前接任中國外長 發表部長致辭

2022-12-30 10:55
中國國家中西醫結合醫學中心主任仝小林（右）。（澎湃新聞）

專家：新冠不是大號流感 北京的患者中招很深

2023-01-05 11:57
香港著名作曲家顧嘉煇3日在加拿大離世，享耆壽92歲。(取材自維基百科)

上海灘、獅子山下 香港名作曲家顧嘉煇 92歲加拿大逝世

2023-01-04 01:01
綜合各種估算全中國感染人數直上看6億大關，表示20天的感染率超過了全球所有國家3年的感染率，未來如何發展難以預料。(美聯社)

中國疫情海嘯 估6億人染疫 20天超過全球3年

2023-01-01 15:32

超人氣

更多 >
22年最大尺度 蔡依林「正面三點全露」震撼畫面曝光

22年最大尺度 蔡依林「正面三點全露」震撼畫面曝光
才剛宣誓就職三連任 康州州議員車禍身亡

才剛宣誓就職三連任 康州州議員車禍身亡
Trader Joe’s年度客戶票選獎 這5款食品是常勝軍

Trader Joe’s年度客戶票選獎 這5款食品是常勝軍
雲南6口之家5天3亡 小伙戴孝痛哭說家人過世原因

雲南6口之家5天3亡 小伙戴孝痛哭說家人過世原因
新冠新變種XBB.1.5 占紐約確診8成

新冠新變種XBB.1.5 占紐約確診8成