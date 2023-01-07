「煙花運動」四起 央視罕見聲援：人們鬱悶心情需要釋放

今年元旦，中國多地民眾打破官方實施多年的「禁放令」，成群結隊上街施放煙火。圖為海南三亞民眾在跨年夜放煙火。（GettyImages )

「白紙運動」被認為是促使北京 當局快速改變「動態清零」防疫政策的重要推手。而今年中國元旦多地發生的「煙花運動」，似乎也正在迫使官方重新檢討執行多年的煙花爆竹「禁放令」。央視網6日也發文指出，煙花的「禁」與「放」，是時候被正視了。

來源：ABC中文

今年元旦，多地民眾打破官方實施多年的「禁放令」，在跨年活動中施放煙花爆竹，從而引發警民衝突，也因此被冠以「煙花運動」之名。根據社交媒體上的訊息，曾發生「煙花運動」的地方至少就有河南 省周口市鹿邑縣，以及河南省太康、鄭州、許昌等地。此外，山東、河北、江蘇、廣西、重慶等多地，也都有民眾不顧禁令，公開在街上燃放煙花。

自由亞洲電台報導，過去幾年，中國政府因環境汙染與火災安全等因素考量，頒布煙花爆竹「禁放令」。但近日隨著疫情 封控解除、農曆年關將至，民眾想用爆竹一掃三年疫情陰霾，卻受到「禁放令」限制。

報導稱，政府對社會過多的控制逐漸引發民眾不滿，使中國各地從「白紙運動」到爆發「煙花運動」，以抗議、掀翻警車等形式，表達不同訴求。

央視網6日罕見地發表評論稱，年關將至，煙花爆竹的「禁」與「放」—這個老生常談的話題，再次成為輿論焦點。相比於過去，今年關於這一話題的討論尤其激烈。

文章稱，「近三年疫情，每個人都不容易。人們壓抑了許久的鬱悶心情，太需要一次徹底的釋放」。

央視網指出，對於網路上的不同聲音，有關部門不妨認真傾聽，結合本地實際情況，努力在各方訴求之間找到「最大公約數」，從而制定出讓盡可能多的民眾滿意的方案，而不是簡單粗暴地搞「一刀切」。

據媒體報導，目前遼寧大連、山東賓州、東營、陝西西安等地已陸續公布，將在部分時段開放部分區域燃放煙花爆竹。

杭州蕭山區、餘杭區、富陽區、臨安區和桐蘆縣、淳安縣、建德市、錢塘新區大江東區塊均可在指定範圍內燃放煙花爆竹。杭州只剩城鎮主城區依然不能燃放煙花爆竹，而北京則是全域禁放。