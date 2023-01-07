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禁爆竹「無聲」過年 世界十大煙火秀缺了「火藥發明國」

中國新聞組／北京7日電
群眾在貴州省黔西市水西公園燃放煙花慶祝新年的到來。(新華社)
群眾在貴州省黔西市水西公園燃放煙花慶祝新年的到來。(新華社)

「爆竹聲中一歲除，東風送暖入屠蘇。」宋朝詩人王安石描述的情景是中國春節的經典民俗，但近五年因一道道的煙花爆竹禁止燃放令，使整個中國幾乎都在缺少鞭炮喧鬧裡「無聲」的過年，也波及中國的煙火產業，甚至危及煙花所代表的中國傳統文化。中國煙花正遭遇產業發展和文化傳承上的雙重尷尬，該繼續嚴防死守，還是合理管控，決策者應更宏觀的給人民一個解答。

「火藥發明自中國，中國人自古就將其運用於製作煙花爆竹，但如今世界10大煙火秀裡，中國卻排不上名。」騰訊一篇評論文章，直接點破了如今中國煙花產業發展的困境。中國仍然擁有著世界上規模最大、歷史最為悠久的煙花產業，只是近30多年裡卻始終面臨「綻放」還是「禁放」的兩難，並不時引發民眾不滿情緒。今年因適逢新冠疫情解封更讓民怨衝到近年最高點。

貴州省貴陽市花溪區天河潭旅遊度假區日前進行的煙花光影水秀吸引民眾觀賞。 (中...
貴州省貴陽市花溪區天河潭旅遊度假區日前進行的煙花光影水秀吸引民眾觀賞。 (中新社)

早在1986年，北京市就以「逐步限制、趨於禁止」的立法限制煙花爆竹燃放。2016年，上海市將禁放範圍從內環擴大至外環，被稱為「史上最嚴禁燃令」。截至2018年1月底，全中國已有803個城市禁止燃放煙花爆竹，且祭出禁令的城市越來越多。「禁放令」不外兩個主要原因，一是基於安全，一是對環境問題的改善。

「禁放令」不僅限制了民眾的「煙花自由」，連帶影響的還有中國煙花產業的發展。以湖南省瀏陽市的產業集群來說，2022年國內銷售額就比7年前下降11.46%；但欣喜的是，出口美國等國家的銷售額增加至35.4億元（人民幣，下同）。

中國煙花爆竹出口數量及金額呈螺旋式增長的背後，是世界各國對煙花的喜愛程度和容忍程度都在提升。在這個趨勢下，火藥發明國中國卻自己對發展腳步設限，也使得中國煙花文化的傳承面臨考驗。例如南韓就曾傳出要將煙花進行申遺，春節不放煙花也使中國的「年味」變淡了，對照古代詩詞中由煙花帶來的喜慶氛氛，中國煙花文化的傳承正走向十字路口。

有人主張持續禁放，主要考量還是在安全，日前就有人非法放煙花把橋都給燒了。但一刀切式的全面禁放，是否顧及了中國煙花產業及文化的前景，也值得關注。

曾有評論說，以立法對抗民俗的做法是笨拙的。如同此前防疫新冠的「動態清零」 封城政策，政府稱出發點是為了人民生命安全卻仍遭來「白紙運動」的大規模抗議，煙花政策若不能循民意適時、適度調整，並人性化的執行，恐怕「革命」難免。

遊客在瀋陽市瀋北新區稻夢空間景區觀看煙花秀。(新華社)
遊客在瀋陽市瀋北新區稻夢空間景區觀看煙花秀。(新華社)

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