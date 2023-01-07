禁爆竹「無聲」過年 世界十大煙火秀缺了「火藥發明國」
「爆竹聲中一歲除，東風送暖入屠蘇。」宋朝詩人王安石描述的情景是中國春節的經典民俗，但近五年因一道道的煙花爆竹禁止燃放令，使整個中國幾乎都在缺少鞭炮喧鬧裡「無聲」的過年，也波及中國的煙火產業，甚至危及煙花所代表的中國傳統文化。中國煙花正遭遇產業發展和文化傳承上的雙重尷尬，該繼續嚴防死守，還是合理管控，決策者應更宏觀的給人民一個解答。
「火藥發明自中國，中國人自古就將其運用於製作煙花爆竹，但如今世界10大煙火秀裡，中國卻排不上名。」騰訊一篇評論文章，直接點破了如今中國煙花產業發展的困境。中國仍然擁有著世界上規模最大、歷史最為悠久的煙花產業，只是近30多年裡卻始終面臨「綻放」還是「禁放」的兩難，並不時引發民眾不滿情緒。今年因適逢新冠疫情解封更讓民怨衝到近年最高點。
早在1986年，北京市就以「逐步限制、趨於禁止」的立法限制煙花爆竹燃放。2016年，上海市將禁放範圍從內環擴大至外環，被稱為「史上最嚴禁燃令」。截至2018年1月底，全中國已有803個城市禁止燃放煙花爆竹，且祭出禁令的城市越來越多。「禁放令」不外兩個主要原因，一是基於安全，一是對環境問題的改善。
「禁放令」不僅限制了民眾的「煙花自由」，連帶影響的還有中國煙花產業的發展。以湖南省瀏陽市的產業集群來說，2022年國內銷售額就比7年前下降11.46%；但欣喜的是，出口美國等國家的銷售額增加至35.4億元（人民幣，下同）。
中國煙花爆竹出口數量及金額呈螺旋式增長的背後，是世界各國對煙花的喜愛程度和容忍程度都在提升。在這個趨勢下，火藥發明國中國卻自己對發展腳步設限，也使得中國煙花文化的傳承面臨考驗。例如南韓就曾傳出要將煙花進行申遺，春節不放煙花也使中國的「年味」變淡了，對照古代詩詞中由煙花帶來的喜慶氛氛，中國煙花文化的傳承正走向十字路口。
有人主張持續禁放，主要考量還是在安全，日前就有人非法放煙花把橋都給燒了。但一刀切式的全面禁放，是否顧及了中國煙花產業及文化的前景，也值得關注。
曾有評論說，以立法對抗民俗的做法是笨拙的。如同此前防疫新冠的「動態清零」 封城政策，政府稱出發點是為了人民生命安全卻仍遭來「白紙運動」的大規模抗議，煙花政策若不能循民意適時、適度調整，並人性化的執行，恐怕「革命」難免。
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