外國僑民不忘慶祝春節 中國孩子卻被教「摒棄春節意識」

中國傳統新年在即。（Getty Images）

近日，河北一高校的寒假通知書因為一句「希望家長教育 孩子淡化甚至摒棄春節意識」引發熱議，在春運開啟，各地農民工準備返家過春節之際，網民譏諷連紐約都在慶祝春節、杜拜也有新年遊行 ，就只有中國人在春節不能放炮、還要「摒棄春節意識」。對此，該校急忙道歉，稱用詞不當引起誤解了。

觀察者網報導，有網友爆料稱，河北張家口市宣化一中在高一年級寒假通知書中提到，希望家長教育孩子淡化甚至摒棄春節意識、假期意識。

消息傳出後，網友紛紛在網上氣憤的留言，有人說「我支持南韓把春節申遺，發揚中國傳統文化」、「就和不許放煙花爆竹一樣，最終忘了祖宗唄」、「堂堂中華五千年傳承，陋習可以丟棄。但是春節會慢慢丟棄嗎」，也有網友提出要查查為什麼春節期間不能放炮。

宣化一中微信公眾號5日說明，稱該校在高一家長群中發布的「寒假致高一學生家長的一封信」，其中假期安排有關表述用詞不當、表達不精準，引起部分網民誤解，在此深表歉意。校方並對高一年級部主任進行了批評教育。

紅網評論指出，春節是中國的傳統節日，是萬家團圓的日子，更是親子 相處、親子教育的好時機。在各種各樣洋節日消解傳統節日的語境下，「春節意識」不但不應淡化甚至摒棄，而應進一步強化。

這份寒假通知書，確實體現了年級組領導對學生寒假學習、生活的關心和愛護。但「淡化甚至摒棄春節意識、假期意識」，不是用詞不當，而是觀念不當。可見，該校的領導眼裡只有學生成績，沒有其他。