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牛奶滯銷、月虧幾十萬 北方多省酪農「倒奶殺牛」

中國新聞組／北京7日電
牛奶沒人收、養牛場月虧幾十萬人民幣，河北內蒙古等地出現「倒奶殺牛」現象 。（視頻截圖）
牛奶沒人收、養牛場月虧幾十萬人民幣，河北內蒙古等地出現「倒奶殺牛」現象 。（視頻截圖）

鮮乳市場價格近期持續調降，逼近北方酪農業的生產成本價，銷路又不佳，目前河北、內蒙古、山東等地開始出現「倒奶殺牛」的景象以節省成本，至於牧場較少的南方省市則暫時維持供需正常。專家建議，可盡快落實「噴粉補貼」，推動實施「奶粉國家收儲」政策，向市民發放「牛奶消費券」以拉動乳製品消費，為乳企紓困

牛奶沒人收、養牛場月虧幾十萬人民幣，河北內蒙古等地出現「倒奶殺牛」現象 。（取材...
牛奶沒人收、養牛場月虧幾十萬人民幣，河北內蒙古等地出現「倒奶殺牛」現象 。（取材自北京商報）

北京商報報導，安徽省宿州市一名養了30多年奶牛的奶農老李說，「一頭奶牛每天的草料費大概要80元（人民幣，下同，約11.7美元），牛奶沒人收，幾十頭牛的牧場，養一個月能虧幾十萬元，只能殺了奶牛賣牛肉止損。」

老李從1984年開始養奶牛，2020年開始做奶牛流通商，「我在上海的一家牧場客戶，沒企業收奶，現在養一個月賠幾十萬元，已經賣了一小半的奶牛了。但奶牛當肉牛賣，並不能挽回損失。」

內蒙古德旺農牧業科技有限公司負責人張明言說，「我在河北的一位奶農客戶，養了1000多頭奶牛，但因為行情下滑，這半年已經將接近一半的奶牛轉成肉牛育肥了，但肉牛和牛奶的行情都不算好，幾乎是牛和奶都沒人收」。

獨立乳業分析師宋亮指出，近期原奶行情走弱，主要是消費需求不足下，階段性產能過剩導致。「一方面，在疫情影響下，終端需求走弱；另一方面，2022年以來，各大企業噴粉量已經較為富裕，很多中小乳品企業在2023年可能都不再收一些牧場的生鮮乳。」

噴粉是指在乳製品銷路不暢時，將生鮮乳後製成奶粉儲藏，在奶牛產量低時還可再用噴粉還原。據河北奶協不完全統計，日前河北省每天噴粉儲存的富餘生鮮乳在4000噸以上，每天占用企業資金達1600萬元以上。

就養殖端本身的供應增長而言，受訪養戶均表示，前些年北方對養奶牛相關補貼較大，導致奶牛的產能在過去幾年大增。

展望後市，受訪者一致認為由於終端需求偏弱，短期難以提振。老李預計，「行情估計得三到四年才能逐步好轉」。

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