提前退休躲監督 新型貪腐「逃逸式辭職」成熱詞

中國近年積極打擊貪腐行為，部分官員利用「逃逸式辭職」，在退休後繼續貪汙。（取材自中新周刊／視覺中國圖）

去年底中紀委發布2022年度10大反腐熱詞時，有一個過去少見的說法「逃逸式辭職」入選，引發熱議。所謂「逃逸式辭職」，指的是一些官員透過提前退休 、辭職的方式，轉換形式繼續斂財，譬如藉由自己在政府機關工作時積累的人脈、在原單位的影響力餘溫，謀取非法收入，並期望日後一旦東窗事發，能規避檢查。但官方近年積極整頓，不少退休高官也難逃法網 。

據中國新聞周刊報導，少數官員提前退休的原因有很多，有的甚至放棄退休待遇。這些反常行為，讓紀檢機關關注其背後的原因並發掘出其背後隱秘的嚴重腐敗問題。

以去年11月被查的中國出口信用保險 公司寧波分公司總經理助理沈曙寰為例，他妄圖透過辭職逃避組織調查，將國家支持外經貿的政策性工具異化為滿足個人貪欲的「私器」，造成國有資產損失，嚴重影響了中國信保政策性金融機構的形象。通報說，他是典型的「逃逸式辭職」。

另一例中國光大銀行前副行長張華宇，則是被中紀委進一步定義為「提前築巢」的「逃逸式辭職」。通報稱，他於2018年9月，在60歲前夕主動辭職，但實際上是要到與原任職務有業務關聯的企業領高薪，同時，他還利用職權，違規安排了兒子、女婿、弟弟等親屬及關係人子女數10人到光大系統工作。

人民大學反腐敗廉政策研究中心主任毛昭暉指出，官員提前退休的原因多種多樣，「提前離職或退休是為了後面謀畫腐敗做鋪墊者只是其中一類，不能以偏概全。 但這種隱形變異腐敗行為的危害性值得重視。」

浙江省杭州市紀委監委第八審查調查室副主任李火春表示，一些違法亂紀官員不再使用「給錢再辦事」的傳統模式，而是通過在退休期間兌現承諾的手段來規避監管。

這些官員多抱有「離職後萬事大吉」，猛撈一把的心理。但李火春表示，即使離職，腐敗行為仍會被追究法律責任。

2022年中央紀委國家監委網站公布「逃逸式辭職」貪汙腐敗人員名單有：中國農業發展銀行原巡視工作辦公室主任賈楞；江西省農村信用社聯合社信貸管理部原總經理江傳寶；中國光大銀行原黨委副書記、副行長張華宇等。

毛昭暉認為，「公務員法」對違規懲戒力度低，變相促進了某些官員對違法亂紀的「低成本、高回報」心態，因此有必要對「公務員法」進行修訂完善。