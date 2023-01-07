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「四人幫」筆桿子 92歲朱永嘉傳染疫亡

中國新聞組／北京7日電
朱永嘉傳因新冠肺炎去世。（取材自百度百科）
朱永嘉傳因新冠肺炎去世。（取材自百度百科）

中國文化大革命「四人幫」筆桿子、上海市革命大批判寫作組總負責人朱永嘉，傳出因感染新冠病毒病故，終年92歲。朱永嘉的離世引發討論，現在很多人都已不知其人，但在不少左派人士眼裡，他是毛澤東思想的忠誠追隨者，「是最耀眼的明星」；但也有學者批他涉「反人類罪」不能寬恕。

根據紅色參考編輯部公眾號訊息，據朱永嘉兒女發布的訃告，他是因新冠引起的呼吸綜合症，5日早上離世。但朱永嘉生前單位上海復旦大學宣傳部雖證實朱去世的消息，但未談及死因。

朱永嘉解放前就參加地下黨，考入復旦大學歷史系，再留校任教。早在文革之前，他就與一些志同道合的青年教師組織一個集體筆名為「羅思鼎」的學習小組，其實就是要像雷鋒一樣、做革命的「螺絲釘」之意，聚集一起自發研究歷史問題。這個小組後來成為文革時期著名的上海市委寫作組。與北京的北大、清華聯合組成的大批判組「梁效」齊名。朱永嘉就是這個寫作組的組長。

在「羅思鼎」成為上海市委的寫作班子後，朱永嘉1965年以明史專家的身分協助姚文元撰寫〈評新編歷史劇『海瑞罷官』〉的文章，為毛澤東發起「文化大革命」立下一功。

1966年文革爆發後，朱永嘉又與徐景賢（曾任上海市革委會副主任，文革後判刑18年，卒於2007年）等一起造反。文革期間，朱永嘉擔任上海市革委會常委，主管寫作組，實際上是上海意識形態領域的主管。1976年10月「四人幫」在中南海懷仁堂被捕，朱永嘉在上海市委常委會上主張武裝反抗，打它三天五天也好，讓全世界都知道，就像巴黎公社一樣。為此，朱永嘉因參與武裝叛亂被判刑14年，1988年底提前保外就醫。

香港明報報導，朱永嘉去世，左派人士紛表哀悼，稱一個時代離去。自稱「造二代」的「紅色參考」負責人陳洪濤說，朱是文革風雲人物，激勵當今青年馬克思主義者，形容朱當年「振臂一呼，明確主張武裝抗爭」之舉充滿「革命者的氣節與操守」，是值得敬仰的人。

但對朱永嘉持負面評價的也大有人在。復旦大學外文學院教授曲衛國指出，朱是「四人幫」手下得力幹將，他在那個時期寫下的文字字字如毒蠍，直接傷害了無數的知識分子，導致許多人受到迫害，而且對那段歷史並沒反悔，「就這樣一個人物，竟然有不少學者流露出了不捨之意」。

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