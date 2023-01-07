21民企巨頭表態 挺中國經濟光明論

阿里巴巴董事會主席張勇。(路透資料照片)

當局號召「唱響中國經濟光明論」後，包括阿里巴巴董事會主席張勇、復星國際董事長郭廣昌等21名民營企業家，近日罕見地在央視集體拍片發聲，「看好新一年中國經濟」。這也是去年12月中央經濟工作會議表明支持民企後，民企大老們首度集體表態。

新華社報導，中共中央政治局常委蔡奇4日在中共全國宣傳部長會議上要求與會者維護中央，強調「唱響中國經濟光明論，加強新階段疫情 防控宣傳輿論引導」。1月6日起，央視「對話」欄目邀請郭廣昌、張勇等21位領軍民營企業家，為中國經濟打氣。

上海證券報報導，郭廣昌在對話中表達對中國2023 年發展的堅定信心，他表示，「2023年，我認為中國經濟的信心，來自於民營企業融資 成本的進一步降低，融資渠道的進一步拓寬，我們期待春暖花開。」

記者從復星方面了解到，剛剛過去的元旦假期，上海大豫園片區內火熱進行的2023年豫園燈會行人如織，成為廣大市民遊客新年打卡必到之處。復星旗下三亞·亞特蘭蒂斯、麗江復遊城等多項業務均超越2022年同期表現，營業額、入住率、平均每日床位價格等多項指標，已不同程度超過疫情前水平。