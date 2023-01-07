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21民企巨頭表態 挺中國經濟光明論

中國新聞組／北京7日電
阿里巴巴董事會主席張勇。(路透資料照片)
阿里巴巴董事會主席張勇。(路透資料照片)

當局號召「唱響中國經濟光明論」後，包括阿里巴巴董事會主席張勇、復星國際董事長郭廣昌等21名民營企業家，近日罕見地在央視集體拍片發聲，「看好新一年中國經濟」。這也是去年12月中央經濟工作會議表明支持民企後，民企大老們首度集體表態。

新華社報導，中共中央政治局常委蔡奇4日在中共全國宣傳部長會議上要求與會者維護中央，強調「唱響中國經濟光明論，加強新階段疫情防控宣傳輿論引導」。1月6日起，央視「對話」欄目邀請郭廣昌、張勇等21位領軍民營企業家，為中國經濟打氣。

上海證券報報導，郭廣昌在對話中表達對中國2023年發展的堅定信心，他表示，「2023年，我認為中國經濟的信心，來自於民營企業融資成本的進一步降低，融資渠道的進一步拓寬，我們期待春暖花開。」

記者從復星方面了解到，剛剛過去的元旦假期，上海大豫園片區內火熱進行的2023年豫園燈會行人如織，成為廣大市民遊客新年打卡必到之處。復星旗下三亞·亞特蘭蒂斯、麗江復遊城等多項業務均超越2022年同期表現，營業額、入住率、平均每日床位價格等多項指標，已不同程度超過疫情前水平。

另據港媒報導，疫後經濟復甦是今年主旋律，前兩年遭遇「監管風暴」的多家平台企業高層，均亮相寄語中國經濟。張勇表示，「2023年中國經濟的信心來自於人們對美好生活的不斷追求，和大家堅定前行、埋頭苦幹的韌性。」京東集團首席執行官徐雷則說，今年中國經濟的信心來自中國國內超大市場規模優勢。

復星集團創辦人郭廣昌。（路透資料照片）
復星集團創辦人郭廣昌。（路透資料照片）

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