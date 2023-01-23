我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蒙市槍案／華人跳舞時聽到槍響 以為是春節鞭炮聲

「槍擊時 我在同條街吃飯」華女與蒙市槍案擦肩而過

目睹學生車禍亡 湖南退休老師校門站崗當義交16年

中國新聞組／北京23日電
湯其雪因曾目睹學生死亡車禍，16年來都在事故路口站崗護送學生上下學。（取材自微博）
湯其雪因曾目睹學生死亡車禍，16年來都在事故路口站崗護送學生上下學。（取材自微博）

湖南株洲一名退休小學教師，2006年親眼目睹自己的學生發生死亡車禍，自此決定每天在該事故路口站崗當義務編外交警，守護每位上學的孩子，至今已16年。

綜合央視等媒體報導，此後，早晨6點半至8點，下午4點至5點半，只要孩子們上下學，湯其雪都站在車流中，手持自製的護學旗，吹著哨子，熟練指揮、疏導車輛，護送3000餘名學生安全過馬路。

湯其雪表示，為了能趕在學生上下學前到達路口，退休前，他特意和學校申請把自己的上課時間和護學錯開，不論冬天寒風刺骨還是夏日炎炎，他一定準時趕到路口。「看到孩子們安全過了馬路，我心裡就踏實、高興」。

2017年，湯其雪從學校退休，依然堅守在路口護送學生。對於他而言，護學已經成為一種習慣，「為了學生，不能放棄」。

65歲的湯其雪如今已是兩鬢斑白，仍然每天準時出現在校門口，走上街頭指揮交通。他說，親眼看到孩子們安全過了馬路，心裡就踏實，他也因為善行入選9月「湖南好人」。

在湯其雪護學過程中，也曾兩次被車撞傷。2019年9月9日，湯其雪在護學過程中被一輛汽車撞傷，造成左胸部兩根肋骨骨折，後住院治療了兩個多月。2020年，湯其雪剛結束護學準備回家，一輛掛車從他身邊擦肩而過，將其撞傷。

湯其雪表示，這16年來，有人說他傻，有人說他作秀圖名圖利；家人因為擔心他的安全問題，並不支持他。他有時候也會想要放棄，但是只要他回想起車禍時的慘烈情景，他都會重新堅定做好護學工作的念頭。

湯其雪因曾目睹學生死亡車禍，16年來都在事故路口站崗護送學生上下學。（取材自微博...
湯其雪因曾目睹學生死亡車禍，16年來都在事故路口站崗護送學生上下學。（取材自微博）

退休 車禍 汽車

上一則

南京醫院設畫室 精神病患變畫家 用畫畫治癒自己

下一則

雲南灣塘小學連多年零近視率 20%學生雙眼5.3

延伸閱讀

金錢激勵 上海一線醫護收到6000元津貼

金錢激勵 上海一線醫護收到6000元津貼
湖南6歲童用全套奧特曼卡牌 換3瓶退燒藥救母

湖南6歲童用全套奧特曼卡牌 換3瓶退燒藥救母
毛澤東129歲冥誕 數萬「毛粉」韶山朝聖

毛澤東129歲冥誕 數萬「毛粉」韶山朝聖
中國高峰期將至 多地提前放寒假 「走出疫情需2至4個月 」

中國高峰期將至 多地提前放寒假 「走出疫情需2至4個月 」

熱門新聞

中共中央政治局常委王滬寧去年12月19日在九三學社第12次全國代表大會上致賀詞。（新華社）

中國14億人當中 唯有他敢當面咆哮習近平「不要亂說」

2023-01-19 08:22
藍環章魚號稱「全世界毒性最強的海洋生物」。(本報檔案照)

吃火鍋前發張照片 救了一桌人…這種魚世界最毒 別吃別碰

2023-01-17 13:53
中國新任外交部長秦剛傳3月將擔任中國國務委員，創下中國「官場傳奇」。（圖取自中國外交部官網）

3個月晉升國家領導人 秦剛將成「官場傳奇」

2023-01-21 21:40
2003年4月2日的齊魯晚報頭版。(截取自推特)

神預言？20年前中國舊報紙記錄「2022年人口零增長」

2023-01-17 12:08
一名20多歲的中國籍女子在首爾江南某整形醫院手術時心跳停止。(取材自東亞日報)

中國女子在韓整容 手術一半心跳停止 搶救無效身亡

2023-01-17 22:25
中共總書記習近平。美聯社

華爾街日報：習近平面臨棘手之年 中國恐困難重重

2023-01-16 11:47

超人氣

更多 >
南加蒙市慶農曆新年爆槍擊案 致10死至少10傷

南加蒙市慶農曆新年爆槍擊案 致10死至少10傷
蒙市大屠殺72歲嫌犯姓名公布 已死於車內

蒙市大屠殺72歲嫌犯姓名公布 已死於車內
蒙市大屠殺槍嫌似在與警對峙中自戕 兇嫌照、案發影片曝光

蒙市大屠殺槍嫌似在與警對峙中自戕 兇嫌照、案發影片曝光
洛縣「小台北」大規模槍擊 兇嫌為中年亞裔男

洛縣「小台北」大規模槍擊 兇嫌為中年亞裔男
南加蒙市大規模槍擊 倖存者逃進韓國燒烤店求店主鎖門

南加蒙市大規模槍擊 倖存者逃進韓國燒烤店求店主鎖門