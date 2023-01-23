目睹學生車禍亡 湖南退休老師校門站崗當義交16年

湯其雪因曾目睹學生死亡車禍，16年來都在事故路口站崗護送學生上下學。（取材自微博）

湖南株洲一名退休 小學教師，2006年親眼目睹自己的學生發生死亡車禍 ，自此決定每天在該事故路口站崗當義務編外交警，守護每位上學的孩子，至今已16年。

綜合央視等媒體報導，此後，早晨6點半至8點，下午4點至5點半，只要孩子們上下學，湯其雪都站在車流中，手持自製的護學旗，吹著哨子，熟練指揮、疏導車輛，護送3000餘名學生安全過馬路。

湯其雪表示，為了能趕在學生上下學前到達路口，退休前，他特意和學校申請把自己的上課時間和護學錯開，不論冬天寒風刺骨還是夏日炎炎，他一定準時趕到路口。「看到孩子們安全過了馬路，我心裡就踏實、高興」。

2017年，湯其雪從學校退休，依然堅守在路口護送學生。對於他而言，護學已經成為一種習慣，「為了學生，不能放棄」。

65歲的湯其雪如今已是兩鬢斑白，仍然每天準時出現在校門口，走上街頭指揮交通。他說，親眼看到孩子們安全過了馬路，心裡就踏實，他也因為善行入選9月「湖南好人」。

在湯其雪護學過程中，也曾兩次被車撞傷。2019年9月9日，湯其雪在護學過程中被一輛汽車 撞傷，造成左胸部兩根肋骨骨折，後住院治療了兩個多月。2020年，湯其雪剛結束護學準備回家，一輛掛車從他身邊擦肩而過，將其撞傷。