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雲南灣塘小學連多年零近視率 20%學生雙眼5.3

中國新聞組／北京23日電
王駿龍帶一年級孩子做眼保健操。(新華社)
王駿龍帶一年級孩子做眼保健操。(新華社)

雲南紅河哈尼族彝族自治州屏邊苗族自治縣灣塘鄉灣塘小學是一所近視率零的學校，這所寄宿學校的孩子每天戶外活動時間超過三小時，睡眠十個半小時，沒有手機、也與電子產品絕緣。連續多年的零近視率，讓掛著眼鏡的教職員自嘲是孩子的「反面教材」。

新華社報導，灣塘小學位於南溪河畔，是一所鄉村寄宿制學校，孩子們周一至周五住校，周末回家。去年9月秋季學期的開學日時，全校舉行了莊嚴的升旗儀式，536名學生沒有一個「小眼鏡」。

灣塘鄉衛生院副院長楊玉強負責全鄉兒童的視力保健已有五年，他對灣塘小學印象很深，「我記得有個學期，他們雙眼視力5.3（2.0）的學生達到了20%」。

「從抽查結果看，零近視。孩子們視力都在5.0或以上。5.2的80%，5.0和5.1的8%，5.3的12%，要特別注意5.0的孩子，稍有不慎，就可能近視。」楊玉強說。

戴著眼鏡的校長孫付標說：「我常跟孩子們講戴眼鏡的不便，給他們看失焦的照片，戴花鏡體驗近視的感覺。我一直認為，呵護好孩子們的眼睛，是我們這代眼鏡教師最想給他們的禮物。」

正在做視力抽查的灣塘小學學生。(新華社)
正在做視力抽查的灣塘小學學生。(新華社)

每到下課鈴響，灣塘小學的操場都會瞬間沸騰，若論場地和設施，這所村小並不富裕，但體育老師總有辦法激發孩子們的運動熱情。「別看我們場地小，孩子們每天的戶外活動時間超過三小時。」體育老師褚志華說。

除了大量戶外活動，學校從一年級起就培養孩子們良好的作息習慣。晚間9時準時熄燈，早上6時半起床，加上午休，每人每天睡眠十個半小時，都有助視力的保持。

除了老師上課需要用電子白板，這裡的學生幾乎與電子產品絕緣。學校禁止孩子把手機帶入校園，如果跟家人聯繫，可以免費使用校內的六部公用電話。

灣塘小學堅持每天三小時體育活動。(新華社)
灣塘小學堅持每天三小時體育活動。(新華社)

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