雲南6口之家5天3亡 小伙戴孝痛哭說家人過世原因

雲南小伙的爺爺和爸媽5天內相繼離世，鄰里發起捐助。(取材自極目新聞)

雲南彝良一戶人家五天之內，爺爺、父母三人先後不幸離世，家中僅剩下三兄弟，其中大哥還因傷心過度進醫院。當地民眾、網友踴躍捐獻愛心助他們度過難關。對於親人離世原因，家屬稱逝者生前有基礎疾病，當地部門已展開救助，並否認是感染新冠死亡。

極目新聞報導，視頻中的一幕發生在雲南省彝良縣洛旺苗族鄉小河壩社區。一處空地上人群聚集，大家紛紛向一名戴孝的青年男子手中塞錢，青年接過後下跪表示謝意，被人扶起。地面上還擺放著數十袋大米和幾壺食用油。

「視頻中下跪感謝的是我的堂哥，今年20歲，他因為接連遭受打擊，正躺在床上休息。」5日，戴孝青年的堂弟徐先生說明，前段時間92歲的爺爺因為腿摔斷了，沒過幾天就病逝了。堂哥的父親今年48歲，因為喝酒導致酒精肝發作身亡；而堂哥的母親則因傷心精神出現問題，喝了外用的藥酒，之後也不幸離世。

徐先生說，三兄弟中的大哥因為傷心過度進了醫院，目前家中僅剩下堂哥和一個未成年的弟弟，不幸的遭遇令村裡好心鄰里及網友紛紛給他們捐錢捐物，家屬也將捐款的網友名單列冊記錄。

徐先生稱，在社會各界愛心人士的幫助下，堂哥一家收到了幾萬元的善款，目前已將三名去世的親人安葬，感謝大家的善心之舉。