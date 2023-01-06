我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

狂扯自家後腿 共和黨極右派被稱「神學士20人」

回憶軍旅生涯 哈利新書曝「在阿富汗出任務殺死25人」

自嘲被剝削人生 「人礦」敏感詞在中網被封殺

中國新聞組／北京6日電
繼「躺平」、「潤學」盛行後，用來自嘲生來被剝削的「人礦」一詞近期衝上熱搜排行榜。圖為旅客去年12月30日在成都雙流國際機場排隊。（路透）
繼「躺平」、「潤學」盛行後，用來自嘲生來被剝削的「人礦」一詞近期衝上熱搜排行榜。圖為旅客去年12月30日在成都雙流國際機場排隊。（路透）

中國嚴苛防疫管控誕生不少新名詞，繼「潤學」（逃離）之後，民眾自嘲命運如同牛馬，比喻被剝削、被他人支配的「人礦」一詞近日走紅，引來當局在網上封殺，但這敏感詞反引起更多人關注。

關注中國時事的推特帳號「李老師不是你老師」4日發文，指「人礦」一詞成為了中國互聯網上熱議的話題，甚至短暫上過微博熱搜（現已刪除）。

文章說明，「人礦」一詞最早出現在1984年的「人民日報」上，意指人是一種「資源」。在今天則更多被網友用於對其自身調侃和對個人命運的比喻，意思近似「屌絲、牛馬」，即一種被他人支配，看不見希望和意義的人生。

而「中國數字時代」網站2日也發表一篇「網路民議：如何看待『人礦』這個詞？」文章整理關於「人礦」的10個真相，包括指把人當資源而非主體、「人礦」3個階段包括開採，使用，殘渣及當廢氣處理、當你意識到自己是人礦的時候，其實就是自我意識覺醒的時候。

另有網友表示，「人礦」是指「讀20年書、還30年房貸，養20年醫院」，從生下來就是被作為消耗品使用的人。也就是各種被剝削、壓榨套取利益，最後還被買賣人體器官的終極「韭菜」。

也有網友指，人礦不是人口紅利，把人口當成礦產去理解，被採集，被加工，被利用，被消耗，被拋棄。無非不過是富礦、貧礦，品相高低的差異罷了。不要想追求什麼東西。人生最大作用，就是不停投入再生產。

討論命運悲歌的「人礦」已成網路敏感詞，中國網友查詢後發現目前在微博，抖音和知乎網等各大社群媒體上遭到屏蔽、封殺，但反而引起更多關注。

中國過去3年因疫情防控，出現不少新名詞，今年上海封控期間，誕生「潤學」，「潤」來自於英語Run的諧音，實際指的就是移民。

此外還有「躺平」，早期是表示網友不回應不反抗的一種心理態度，但在中國領導人習近平過去堅持動態清零下，近2年的輿論談及防疫話題時，「躺平」一詞頻繁出現。例如中國官方一再宣傳防疫「躺平」不可取，即清零派拿來奚落防疫措施上的不作為。

防疫 微博 社群媒體

上一則

中11歲女奪斯巴達冠軍 還破紀錄

下一則

海航頭等艙 乘客抽菸無人制止

延伸閱讀

禁抖音 南達州急湍市議會未通過

禁抖音 南達州急湍市議會未通過
北京不容防疫異議 「五毛」學者微博帳號也被禁

北京不容防疫異議 「五毛」學者微博帳號也被禁
中國網友自嘲被剝削 中共急封殺「人礦」敏感詞

中國網友自嘲被剝削 中共急封殺「人礦」敏感詞
中國疫情升溫 台灣2度表達願協助

中國疫情升溫 台灣2度表達願協助

熱門新聞

(取自中國外交部官網)

駐美大使秦剛提前接任中國外長 發表部長致辭

2022-12-30 10:55
圖為輝瑞和莫德納的mRNA疫苗。(美聯社)

歐盟提議免費送疫苗 中國當局1句話「婉拒」 網炸鍋

2023-01-04 08:00
中共總書記習近平。美聯社

全面放開後首度發聲 習近平：最大程度守護人民生命安全

2022-12-30 15:48
中國國家中西醫結合醫學中心主任仝小林（右）。（澎湃新聞）

專家：新冠不是大號流感 北京的患者中招很深

2023-01-05 11:57
香港著名作曲家顧嘉煇3日在加拿大離世，享耆壽92歲。(取材自維基百科)

上海灘、獅子山下 香港名作曲家顧嘉煇 92歲加拿大逝世

2023-01-04 01:01
綜合各種估算全中國感染人數直上看6億大關，表示20天的感染率超過了全球所有國家3年的感染率，未來如何發展難以預料。(美聯社)

中國疫情海嘯 估6億人染疫 20天超過全球3年

2023-01-01 15:32

超人氣

更多 >
華女收殺豬盤短信 名字、居住地…對方全知

華女收殺豬盤短信 名字、居住地…對方全知
維護腸道健康 營養師：保持這6項飲食習慣

維護腸道健康 營養師：保持這6項飲食習慣
專家：新冠不是大號流感 北京的患者中招很深

專家：新冠不是大號流感 北京的患者中招很深
有口福了…這10家連鎖牛排館今年都準備大肆展店

有口福了…這10家連鎖牛排館今年都準備大肆展店
小甜甜傷勢曝光 家暴現場「對質3影片」對話公開

小甜甜傷勢曝光 家暴現場「對質3影片」對話公開