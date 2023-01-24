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動物園裡紅猩猩畫作 被讚有畢卡索影子

中國新聞組／北京24日電
紅猩猩正在作畫。（取材自江蘇新聞）
紅猩猩正在作畫。（取材自江蘇新聞）

南京紅山森林動物園（下稱「紅山動物園」）不僅具動物展示及教育功能，園裡猩猩們還個個有才藝。「猩猩館」還舉辦過小型畫展，展板上的畫作色彩濃厚、畫風粗獷，這些看似大師的畫作，其實都出自猩猩的「靈魂畫手」。有民眾欣賞畫展後說，其中不乏畢卡索的影子。

香港大公報報導，現場展出的幾十幅畫作主要是紅山動物園的一對紅猩猩夫妻「小黑」和「小律」創作的。2018年，在外國專家的建議下，紅山動物園園長沈志軍開始嘗試讓園裡的紅猩猩「樂申」學習畫畫，次年「小黑」和「小律」也加入學習行列。

樂申畫作。（取材自南京紅山森林動物園官網）
樂申畫作。（取材自南京紅山森林動物園官網）

在人類的教導下，聰明的紅猩猩很快就掌握了畫畫的基本技巧，並成為獨具風格的「畫師」。其中，「樂申」的畫作熱情奔放；「小黑」用色大膽，線條粗獷；「小律」用色明艷，畫風大氣流暢。這些紅猩猩已累計創作幾百幅畫作，一些作品或複製品在紅山動物園線上線下商城受到熱情追捧。紅山動物園還曾將紅猩猩「畫師」的繪畫作品結集出版。

雄性紅毛猩猩「樂申」是華東第一隻在動物園出生並人工飼養長大的紅猩猩。（取材自南京...
雄性紅毛猩猩「樂申」是華東第一隻在動物園出生並人工飼養長大的紅猩猩。（取材自南京紅山森林動物園官網）

沈志軍表示，「在動物園裡，我們不但要給牠們機會像在野外一樣爬樹、摘果子、做巢，還要創造一切機會，讓這些高智商的動物在生活中找點樂趣。」他希望公眾可以通過這些作品，關注和關愛這一神奇而珍稀的瀕危物種。圖書收益也將用於提高紅猩猩的福利和紅猩猩飼養員的培訓。

小黑的畫像個思想者，畫是沉穩冷靜的。（取材自江蘇新聞）
小黑的畫像個思想者，畫是沉穩冷靜的。（取材自江蘇新聞）
小律的畫比較靈動。（取材自江蘇新聞）
小律的畫比較靈動。（取材自江蘇新聞）

動物園 畫展 教育

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