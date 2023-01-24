我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／北加州又傳槍擊案 奧克蘭晚間槍戰1死7傷

北加半月灣槍案 死者幾乎是槍手趙春利的華人同事

南京動物園自救 直播賣便便 靠雲認養出圈 創建商城銷售商品

中國新聞組／北京24日電
南京紅山動物園推出的便便有機肥。（網頁截圖）
南京紅山動物園推出的便便有機肥。（網頁截圖）

﻿新冠疫情之下百業維艱，動物園也不能倖免。曾一度嚴重虧損瀕臨破產的南京紅山森林動物園（下稱紅山動物園），不僅推出線上動物直播、創建「Zoo商城」等，還開放雲端動物認養，甚至連動物糞便也被製成「綠色便便肥」，吸引大量網友購買，以創新性舉措成功自救。

香港大公報報導，作為中國首個取消動物表演的動物園，紅山動物園一直有些「不走尋常路」。兩年前，紅山動物園曾因疫情衝擊，一度「窮到揭不開鍋」。園長沈志軍透露，紅山動物園80%以上收入來自門票，疫情爆發後遊客銳減，收入大幅下降，員工收入乃至動物飼料都受影響。2020年該園曾閉園51天，全年虧損3000多萬元（人民幣，下同，約435萬美元），占往年收入的40%。

即使如此艱難，沈志軍依然堅持「再窮不能窮動物」，為優先保證動物的飼料供應，他決定扣下員工半年績效工資，這導致部分員工離職，園內人手不夠。而選擇留下來的員工為減少成本，方便照顧動物，甚至直接住在園裡。

南京市紅山森林動物園的小熊貓文創產品。（取材自微博）
南京市紅山森林動物園的小熊貓文創產品。（取材自微博）

「有人說疫情過後會有一波報復性出遊，可是我等了三個多月，還沒有多少人來『報復』我。」2020年7月，許多景點開始迎來暑期「報復性」出遊潮，紅山動物園仍然遊客稀少。沈志軍在一場演講中直言「求報復」，意外將紅山動物園推上熱搜，帶動大量遊客前來「報復性」遊園消費。

去年，紅山動物園再一次受到了疫情的影響，園方開始在線上嘗試更多的自救方式。過去一段時間來，線上動物直播和「雲認養」活動讓紅山動物園又一次成功「出圈」。沈志軍表示，開放動物認養為科普，也為增強互動，傳遞保護生物多樣性的理念。紅山動物園還創建了「Zoo商城」，在線銷售動物公仔、創意背包、杯子、衣服、手機殼等周邊產品，甚至連大象等動物的糞便也被製成「動物便便有機肥」。

一位在南京高校就讀的女生王同學表示，平時經常在網上看紅山動物園的直播，實地參觀後感覺這確實是一座有愛的動物園，很多設計都很用心。她舉例，「狐猴島」是模仿環尾狐猴的故鄉─馬達加斯加的自然環境精心設計，島上有冬暖夏涼的小木屋，還有活動木架和玩具供環尾狐猴遊玩。「難怪網上很多網友開玩笑說：『不想做人了，要做紅山動物園的動物』」。

南京市紅山森林動物園為水豚君稱重做「身材管理」。（取材自微博）
南京市紅山森林動物園為水豚君稱重做「身材管理」。（取材自微博）

動物園 疫情 雲端

上一則

廣東擔杆島 他一個人守護一群猴33年 「希望一輩子陪牠們」

下一則

過年憾事…河南三門峽大壩網紅景點溺水 2死7失蹤

延伸閱讀

繼美國後… 英將歸還唯二大熊貓 「無法繁衍租金又貴」

繼美國後… 英將歸還唯二大熊貓 「無法繁衍租金又貴」
租約到期沒後代 英國2貓熊將歸還中國

租約到期沒後代 英國2貓熊將歸還中國
躺床上吊點滴傳2度確診 張蘭直播快篩闢謠

躺床上吊點滴傳2度確診 張蘭直播快篩闢謠
「終於能離開了」中國網友歡迎疑遭虐待的瘦弱貓熊返國

「終於能離開了」中國網友歡迎疑遭虐待的瘦弱貓熊返國

熱門新聞

中共中央政治局常委王滬寧去年12月19日在九三學社第12次全國代表大會上致賀詞。（新華社）

中國14億人當中 唯有他敢當面咆哮習近平「不要亂說」

2023-01-19 08:22
藍環章魚號稱「全世界毒性最強的海洋生物」。(本報檔案照)

吃火鍋前發張照片 救了一桌人…這種魚世界最毒 別吃別碰

2023-01-17 13:53
中國新任外交部長秦剛傳3月將擔任中國國務委員，創下中國「官場傳奇」。（圖取自中國外交部官網）

3個月晉升國家領導人 秦剛將成「官場傳奇」

2023-01-21 21:40
2003年4月2日的齊魯晚報頭版。(截取自推特)

神預言？20年前中國舊報紙記錄「2022年人口零增長」

2023-01-17 12:08
一名20多歲的中國籍女子在首爾江南某整形醫院手術時心跳停止。(取材自東亞日報)

中國女子在韓整容 手術一半心跳停止 搶救無效身亡

2023-01-17 22:25
中共總書記習近平。美聯社

華爾街日報：習近平面臨棘手之年 中國恐困難重重

2023-01-16 11:47

超人氣

更多 >
他在找人 眼神險惡…赫見槍手 26歲華男勇奪槍

他在找人 眼神險惡…赫見槍手 26歲華男勇奪槍
北加半月灣槍擊 華人農工7死3重傷 67歲趙春利落網

北加半月灣槍擊 華人農工7死3重傷 67歲趙春利落網
蒙市大屠殺死者增至11人 目擊者：馬老闆遇害

蒙市大屠殺死者增至11人 目擊者：馬老闆遇害
洛縣大屠殺兇手鄰居說他是好人 生前愛跳舞

洛縣大屠殺兇手鄰居說他是好人 生前愛跳舞
他早離場 頭名死者就在他座位上…他為女伴擋彈中兩槍

他早離場 頭名死者就在他座位上…他為女伴擋彈中兩槍