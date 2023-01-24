南京動物園自救 直播賣便便 靠雲認養出圈 創建商城銷售商品

南京紅山動物園推出的便便有機肥。（網頁截圖）

﻿新冠疫情 之下百業維艱，動物園 也不能倖免。曾一度嚴重虧損瀕臨破產的南京紅山森林動物園（下稱紅山動物園），不僅推出線上動物直播、創建「Zoo商城」等，還開放雲端 動物認養，甚至連動物糞便也被製成「綠色便便肥」，吸引大量網友購買，以創新性舉措成功自救。

香港大公報報導，作為中國首個取消動物表演的動物園，紅山動物園一直有些「不走尋常路」。兩年前，紅山動物園曾因疫情衝擊，一度「窮到揭不開鍋」。園長沈志軍透露，紅山動物園80%以上收入來自門票，疫情爆發後遊客銳減，收入大幅下降，員工收入乃至動物飼料都受影響。2020年該園曾閉園51天，全年虧損3000多萬元（人民幣，下同，約435萬美元），占往年收入的40%。

即使如此艱難，沈志軍依然堅持「再窮不能窮動物」，為優先保證動物的飼料供應，他決定扣下員工半年績效工資，這導致部分員工離職，園內人手不夠。而選擇留下來的員工為減少成本，方便照顧動物，甚至直接住在園裡。

南京市紅山森林動物園的小熊貓文創產品。（取材自微博）

「有人說疫情過後會有一波報復性出遊，可是我等了三個多月，還沒有多少人來『報復』我。」2020年7月，許多景點開始迎來暑期「報復性」出遊潮，紅山動物園仍然遊客稀少。沈志軍在一場演講中直言「求報復」，意外將紅山動物園推上熱搜，帶動大量遊客前來「報復性」遊園消費。

去年，紅山動物園再一次受到了疫情的影響，園方開始在線上嘗試更多的自救方式。過去一段時間來，線上動物直播和「雲認養」活動讓紅山動物園又一次成功「出圈」。沈志軍表示，開放動物認養為科普，也為增強互動，傳遞保護生物多樣性的理念。紅山動物園還創建了「Zoo商城」，在線銷售動物公仔、創意背包、杯子、衣服、手機殼等周邊產品，甚至連大象等動物的糞便也被製成「動物便便有機肥」。