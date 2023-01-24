南京動物園自救 直播賣便便 靠雲認養出圈 創建商城銷售商品
新冠疫情之下百業維艱，動物園也不能倖免。曾一度嚴重虧損瀕臨破產的南京紅山森林動物園（下稱紅山動物園），不僅推出線上動物直播、創建「Zoo商城」等，還開放雲端動物認養，甚至連動物糞便也被製成「綠色便便肥」，吸引大量網友購買，以創新性舉措成功自救。
香港大公報報導，作為中國首個取消動物表演的動物園，紅山動物園一直有些「不走尋常路」。兩年前，紅山動物園曾因疫情衝擊，一度「窮到揭不開鍋」。園長沈志軍透露，紅山動物園80%以上收入來自門票，疫情爆發後遊客銳減，收入大幅下降，員工收入乃至動物飼料都受影響。2020年該園曾閉園51天，全年虧損3000多萬元（人民幣，下同，約435萬美元），占往年收入的40%。
即使如此艱難，沈志軍依然堅持「再窮不能窮動物」，為優先保證動物的飼料供應，他決定扣下員工半年績效工資，這導致部分員工離職，園內人手不夠。而選擇留下來的員工為減少成本，方便照顧動物，甚至直接住在園裡。
「有人說疫情過後會有一波報復性出遊，可是我等了三個多月，還沒有多少人來『報復』我。」2020年7月，許多景點開始迎來暑期「報復性」出遊潮，紅山動物園仍然遊客稀少。沈志軍在一場演講中直言「求報復」，意外將紅山動物園推上熱搜，帶動大量遊客前來「報復性」遊園消費。
去年，紅山動物園再一次受到了疫情的影響，園方開始在線上嘗試更多的自救方式。過去一段時間來，線上動物直播和「雲認養」活動讓紅山動物園又一次成功「出圈」。沈志軍表示，開放動物認養為科普，也為增強互動，傳遞保護生物多樣性的理念。紅山動物園還創建了「Zoo商城」，在線銷售動物公仔、創意背包、杯子、衣服、手機殼等周邊產品，甚至連大象等動物的糞便也被製成「動物便便有機肥」。
一位在南京高校就讀的女生王同學表示，平時經常在網上看紅山動物園的直播，實地參觀後感覺這確實是一座有愛的動物園，很多設計都很用心。她舉例，「狐猴島」是模仿環尾狐猴的故鄉─馬達加斯加的自然環境精心設計，島上有冬暖夏涼的小木屋，還有活動木架和玩具供環尾狐猴遊玩。「難怪網上很多網友開玩笑說：『不想做人了，要做紅山動物園的動物』」。
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