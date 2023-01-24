廣東擔杆島 他一個人守護一群猴33年 「希望一輩子陪牠們」

劉清偉與獼猴互動。（新華社）

1989年，人跡罕至的廣東省成立擔杆島獼猴自然保護區，同年，23歲的劉清偉，從部隊轉業登島擔任保護區護林員兼獼猴保育員，一幹就是33年。因為守島，兒子落下病根，父母親離世也沒能趕上，「有些眼淚流著流著就不流了」，他仍堅持完成任務。如今，55歲的劉清偉與島上的獼猴建立如父子般的情誼，「在我眼中，猴子就像懵懂不經事的小孩」。

新華社報導，擔杆島位於廣東珠海東南部，距離珠海市區47海裡，7座山峰連成一線，總面積13.2平方公里。島上的交通，正常周一、周六才有船往返，風浪大就沒船。由於島上條件艱苦，很多房屋人去屋空，島上現在常住人口40人左右，大多是老人或外來的漁民。

劉清偉說，剛上島時，一張木板床、一套鍋碗瓢盆、幾件衣衫，就是全部家當。喝的是煮開還充滿泥腥味的水，沒有蔬菜 ，就開荒種菜；沒有電燈，就點煤油燈……條件很艱苦，但他從沒有想過要離開。他說，「環境那麼脆弱的一座海島，總要有人去守護」，而且他是軍人出身，「我都不守誰來守」。

劉清偉的家是一層廢棄的小學教室，距離碼頭約8公里，對於現在的房子，劉清偉很滿意。2022年，在政府和相關企業的幫助下，原本斑駁脫落的外牆得到翻修，院子鋪上水泥，他種植的兩棵油桐樹枝繁葉茂，這也是一個猴群的樂園 ，獼猴總在枝丫間上躥下跳。他最得意的是，房頂裝上太陽能光伏板，今年又通了電，他和妻子潘紅不用像往年那樣點煤油燈了。

每天早上10時左右，劉清偉需要給兩個猴群餵食。「投餵食物主要是利於觀察種群變化，也方便科學考察」，「其他的猴群都是野生自然狀態」。劉清偉對獼猴習性瞭如指掌，每次給獼猴餵食，他就像一個嘮叨的父親，猴王霸道他就大聲訓牠，小猴沒搶到食物他就給開「小灶」，猴群不打架時，他坐在中間吆喝，手捧花生和玉米等著牠們來取，黝黑的臉頰上，掛滿笑容。

島上沒有水果，上島辦事的朋友給他捎幾個石榴，他卻切開兩個餵給家門前的猴群。他說，這裡的猴子肯定沒吃過，讓牠們也嘗嘗不一樣的味道。在他眼中，猴子就像懵懂不經事的小孩。