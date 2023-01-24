加拿大一枝黃花 在浙江遇對手

羊場以5毛錢一斤的價格大量收購一枝黃花，平均每天收購一枝黃花5噸左右，最多的時候一天能消化7噸。（取材自環球時報）

曾經被各大媒體報導和科普「植物殺手」的「加拿大 一枝黃花」，最近在浙江遇上了對手。據報導，研究發現，「加拿大一枝黃花」是非常好的湖羊飼料，有清涼解毒的作用，當地羊場2022年起以5毛錢（人民幣，下同，約0.07美元）一斤的價格大量收購作為飼料，最多時一天能消化7噸，不僅帶動附近低收入 農戶的收入，還有效抑制「加拿大一枝黃花」的擴散。

環球時報報導，「加拿大一枝黃花」原產於北美，花形色澤亮麗，其實是一種惡性雜草，由於在中國沒有天敵，種子隨風飄散，一株「加拿大一枝黃花」可繁殖2萬餘株。而其生長過程中與周圍植物爭陽光、爭肥料，直至其他植物死亡，從而對生物多樣性構成嚴重威脅，2010年被列入第二批中國外來入侵物種名單。

不過，在浙江湖州，它終於遇到了「對手」。在吳興經營一家清境羊家庭農場的項繼忠，七、八年前關注到「加拿大一枝黃花」，2021年，他跟浙江省農科院畜牧所蔣永清專家團隊取得聯繫，開始試驗將一枝黃花作為湖羊飼料，經研究，一枝黃花是非常好的湖羊飼料，有清涼解毒的作用。

項繼忠介紹，「適時收割的一枝黃花具有較高營養價值，生長早期粗蛋白含量接近豆科類植物，作為飼料給羊吃，就相當於讓羊吃上了『紅燒肉』」。用「加拿大一枝黃花」代替飼料，不僅營養價值高，還省錢，農場的成本能下降四、五成，且湖羊吃進肚子再經過消化系統分解，排出的羊糞中就不再含它的種子。

2022年，項繼忠的羊場以5毛錢一斤的價格，大量收購「加拿大一枝黃花」，平均每天收購5噸左右，最多的時候一天能消化7噸，這也帶動附近低收入農戶進行收割，一天下來能有100多元的收入。