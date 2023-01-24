蘇州「美人魚」教練受矚

生活中的郭芮。（取材自紫牛新聞）

2021年，中國國家體育總局水上運動管理中心制定2021年中國美人魚表演賽競賽規程，批准美人魚潛水運動成為競賽項目。美人魚潛水運動隨之悄然興起。這項結合花樣游泳 、自由潛水以及瑜伽等運動特點，是有助減脂塑形的休閒娛樂，還是能破打世界紀錄的競賽，學員從6歲到60歲皆有。不少從業人員則成為美人魚潛水教練，希望培養更多展現「人魚」並開拓商機。

在水中進行美人魚潛水的郭芮。（取材自紫牛新聞）

紫牛新聞報導，蘇州「90後」美人魚教練訓練官郭芮就是這行業的從業人員之一。1991年出生的郭芮，老家在四川宜賓，從小在長江邊長大，自學游泳，深諳水性。她畢業後在一家企業任職時接觸到美人魚潛水運動，於是參加水肺潛水教練訓練，而後接觸美人魚潛水，取得了PADI（國際專業潛水培訓系統）美人魚教練訓練官證書，之後辭職成為美人魚教練訓練官。

郭芮說曾在三亞參與過世界上最大規模的水下人魚秀，成為水下人魚秀吉尼斯（又譯「金氏」）世界紀錄保持者。她也是PADI體系的教練訓練官，教了學生之後會給他們簽發美人魚潛水運動證書，目前已經簽發近百張，由PADI國際潛水組織機構頒發。

郭芮表示，許多人對美人魚的印象可能還停留在海洋館中的美人魚表演。其實，美人魚潛水運動更為有趣，參與性更強，需要不斷訓練。她並說，學習美人魚潛水不僅能夠培養自身氣質，還能有效訓練核心肌群，有助於減脂塑形。

郭芮的授課場地在蘇州姑蘇區盤胥路上的30米潛水俱樂部，自建4米深度潛水池，開設水肺潛水、自由潛水、美人魚三大類潛水課程。每次課程2小時，入門級學費為3600元（人民幣，下同，約523美元）。另購置美人魚服裝、腳蹼、面鏡等裝備費用大概在2000元。

郭芮說，美人魚潛水包含閉氣的無氧運動，運動量比陸地運動要高出許多。包括心肺功能的提升訓練、水陸結合訓練等，都是美人魚潛水必須要學習和掌握的部分。美人魚潛水學員有親子 、年輕女白領、自由職業者甚至一些男性，年齡從6歲至60歲不等。

郭芮在水中美出新高度。（取材自紫牛新聞）

女學員何奕楊認為，身穿漂亮的魚尾在水下自由潛行，一邊感受人魚般的自由自在，一邊完成具有技術性的動作，特別享受。

郭芮說，2021年，三亞市舉辦首屆中國美人魚表演賽，這是美人魚潛水運動舉辦的第一場國家級賽事。接下來，郭芮將組建專業表演團隊，定期訓練，既能參加各種比賽，又能參與商業機構演出，盡情展現「人魚」之美。