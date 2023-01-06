地表最大移動「春運」將起跑 「補償式」返鄉估衝上21億人次

圖為乘客在上海浦東機場等著搭乘國內線班機。(Getty Images)

今年春運1月7日開始，2月15日結束。中國交通運輸部預估，春節返鄉需求將出現「補償式」釋放，40天春運期間客流總量約為20.95億人次，年增99.5%，恢復到疫情 前2019年同期的70.3%。其實春運之前，便已提前出現返鄉潮，不少農民工憂心農村將受疫情衝擊，紛紛帶著藥品、血氧儀等醫療用品回家給老人，成為今年春運行囊的特色。

國新辦6日上午在北京 就「全力做好春運服務保障有關情況」召開記者會，交通運輸部副部長徐成光表示，與往年相比，今年春運人流高峰與疫情高峰疊加，是近年來不確定性最多、情況最為複雜、困難挑戰最大的一次春運。初步研判，1月27日（正月初六）和2月6日（正月十六）前後將出現兩個返程高峰。

此次春運有「三大一多」的特點，一是客流大幅增長，二是貨運需求大幅增加，三是一線人員感染風險較大，四是安全生產風險隱患增多。

浙江大學醫學院附屬第一醫院常務副院長裘雲慶指出，城市疫峰已過去，春運雖會增加傳染，但不用太擔心出現第二波疫峰，接下來應關注農村鄉鎮。

人民日報旗下的健康時報指出，連日來，重慶、四川、海南等地發布的新冠感染調查數據顯示，感染整體高峰已過，日均新增逐漸回落。不過，四川省疾控中心研究員唐雪峰預期，春節前後由於返鄉和返工潮，疫情可能會出現小幅反彈。

唐雪峰指出，農村地區醫療資源相對薄弱，因此農村地區疫情的防控和醫療救治，是四川當前工作的重中之重。裘雲慶則建議老家在特別偏遠山區的民眾，若家鄉未曾有新冠流行過，正在感染發病的民眾應暫緩回鄉。

距離農曆過年還有半個月，但已有不少人放下工作提前返鄉，多家工廠出現嚴重缺工。這些打工人不僅想念闊別兩3年的家人，還因為擔心農村疫情，急著帶藥品和快篩回家給老人。

財經媒體「市界」微信 公眾號發布「三倍薪資留不住返鄉人」的報導，描述當前發生在長三角和珠三角地區的現象。

報導說，今年返鄉潮提前來臨。7日(臘月16日)才是春運的開始，但江浙滬一帶工廠的工人，從元旦前後便開始大批返鄉。

報導說，工人們除了因為想念家人、歸心似箭，還因為擔心疫情蔓延到老家的縣城、村鎮，家中長輩會出現意外狀況，許多人專門從打工的城市裡揹了一些藥品、快篩、血氧儀等醫療用品帶回家。