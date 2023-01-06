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6小時、20公里 2男踩單車渡海峽 網：提腦袋辦事

中國新聞組╱北京6日電
老韓(右)、楊更身(左)一起騎水上自行車橫渡海峽。(取材自紫牛新聞)
老韓(右)、楊更身(左)一起騎水上自行車橫渡海峽。(取材自紫牛新聞)

兩名河南男子踩著水上自行車，歷經6個多小時、跨越20多公里，從廣東雷州半島抵達海南海口一沙灘，跨越瓊州海峽、在海上艱難騎行的視頻，引來很多網友的關心，兩人稱這是「提著腦袋辦事」，呼籲別效法。

來源：YouTube

紫牛新聞報導，兩名男子都來自河南周口農村，一人名叫楊更身，同行夥伴老韓是他曾經幫助過的一名流浪漢，兩人志趣相投就結伴開啟說走就走的旅行。他們2022年末從周口出發，揣著僅有的1200元現金(人民幣，下同，約176美元)，開著一輛麵包車，載著一輛水上自行車就出發了。

「我們騎過武漢長江、湖南瀟江還有廣西賀江，等到雷州半島時身上只剩下200多元，為了節約船票，就想到騎行橫渡瓊州海峽。」楊更身說，雖然他們這次順利完成橫跨海峽，但過程中十分驚險，同行的老韓已不願再騎一次回去，自己也想透過這次經歷提醒大家，不要做這麼危險的事情。

報導指出，他門騎水上自行車橫渡海峽的視頻在網路上受到關注，有人稱讚兩男精神可嘉，體力與勇氣兼具，也有人指「這樣太危險了！至少穿個救生衣啊」、「不值得推廣，太冒險了」。

楊更身說，出發前他們查詢過天氣風向和水文資料，救生衣不久前被人拿走了，如今沒錢再買，加上考慮到兩人都會游泳，就硬著頭皮上了，「老韓是第一次見大海，我是第一次在大海騎車」，楊更身說：「到了海口後老韓第一次吃到了椰子，但因為過程很驚險，他表示不會再騎回去了。」

事情在網路引發關注後，廣東徐聞海事處的工作人員說「不提倡這樣的行為，正常進行水上活動都應該先進行報備」，海口當地警方也找到了他們，希望他們不要再進行危險活動。楊更身則透露，打算經濟寬裕些後把車運到海南島上，然後兩人一起環島旅行，體驗不一樣的風景。

據報導，楊更身是一名80後，從周口老家闖蕩至深圳，8年前考慮到父母年事已高，回家鄉創業搭建文化藝術園，他還走遍周邊去收藏當地民俗物件、動物昆蟲標本，在農村辦起了攝影展。2018年楊更身走遍河南省18個市，2019年完成了環遊中國31個省的旅行。去年楊更身遇到了獨自拾荒的流浪漢老韓，對他進行了救助。 

「他當時騎著一輛特別破舊的電三輪，正在垃圾桶裡撿東西。身上連20塊都沒有，向我借點錢充電，我就給了他27元，還請他吃了頓飯。後來他再遇到我就一直叫恩人，說有錢的時候要還我。」

楊更身回憶，59歲的老韓本來有兒有女，後來因家庭變故獨自流浪。令楊更身沒有想到的是，獨來獨往多年的老韓願意跟著他遊歷各地。「他是一個很重情義、知恩圖報的人，我們就此結下深厚友誼，「我倆都希望不按照世俗的活法去生活」。

楊更身（白衣）和老韓騎水上自行車橫渡海峽。(取材自紫牛新聞)
楊更身（白衣）和老韓騎水上自行車橫渡海峽。(取材自紫牛新聞)

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