海航頭等艙 乘客抽菸無人制止

網傳1月3日海南航空HU7237次航班上，一位頭等艙乘客在座位上吸菸。（取材自紅星新聞 ）

有網友近日在抖音 發表圖文稱，1月3日海南航空HU7237次航班上，一位頭等艙乘客在座位上吸菸。網友表示，向空乘反應，卻沒人處理。

紅星新聞報導，圖片中，該男子體態放鬆，背靠座椅，穿著拖鞋的腳蹬在客艙擋板上，大量白色菸霧遮住他的臉。網友配文表示「是什麼樣的乘客讓你們不聞不問……」

記者就此事向海南航空進行詢問，工作人員表示，確有乘客在近日於HU7237次航班途中吸電子菸，但發生日期應為2022年12月26日。該乘客坐在1A靠窗的位置。由於HU7237為B737機型，該座位前方為客艙擋板，處於乘務員監控的視野盲區。

據報導，海南航空5日針對此事發布聲明。聲明稱，該男子在航班下降安檢結束、乘務組及安全員就座後有吸電子菸行為。海南航空經回訪周邊旅客，菸霧在1A靠窗旅客頭部附近未明顯擴散，且因客艙壁板阻隔，該區域屬於機組監控盲區，期間機組並未收到旅客反饋相關信息。海南航空高度重視本事件，目前已開展內部調查，並將相關信息提交機場公安 協助處理。

此前，有民航業內人士接受中國民航報採訪時指出，客艙內禁止吸電子菸是為了保障民航飛行安全。電子菸使用的是鋰電池，而飛機上鋰電池爆炸造成的風險很大，加之部分電子菸產品在結構設計上有缺陷，其電池沒有安全電路保護，在大功率放電時有發生爆炸的可能，會直接影響飛行安全。