河北「斷氣」老人挺過陽卻凍壞 中燃公司被疑「挾民生以令補貼」

河北限購天然氣，中燃公司被指氣源合同量不足。（取材自中國燃氣控股有限公司官網​）

近期，河北多地網民在人民網「領導留言板」留言反映遭天然氣 限購、停氣，凍得「陽過」的老人、幼兒和成年人都感冒發燒，吃也成問題。多地官方回應稱是天然氣需求突增，與中燃公司合同未能及時反映致供氣不足限購等造成。人民網嚴辭批評中燃公司以「企業虧損嚴重」為由停氣限購，是「挾民生以令補貼」，「此風萬不可長」。中燃公司則尚未對此回應。

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澎湃新聞報導，此前，邢台南宮市蘇村鎮東小馬村村民留言稱，天然氣經常在沒有通知的情況下斷氣，而且每月燃氣限購150方，正常燒暖氣一個月都不夠用的，現在又經常性地斷氣、斷供，對生活已造成嚴重影響，無法做飯，無法供暖，家裡有小孩子，做飯都成問題。

南宮市另一位網民投訴稱，現在家中有老人、有年齡不到五個月的嬰兒，經常凍得無法休息，大人都凍感冒了，全鎮凍感冒發燒的人很多，希望做到不停氣，購氣不限制。

邯鄲市政府回應留言稱，經查，前期受上游中石化管道錯峰調節管道壓力影響，導致下游氣量不足象，已對上申請增加供氣量，預計2023 年1月初會徹底改觀供應局面。經協調，上游企業已批復大名中燃氣量增加到40萬方/天。政府已籌措資金啟動撥付燃氣補貼。定興縣政府則要求燃氣公司立即整改，並千方百計籌措保供資金，確保群眾用氣需求。

對此，人民網評論指出，「煤改氣」成了「改沒氣」，到底是為什麼？中燃公司表示，企業虧損嚴重，今年購氣資金更加緊張，從上游採購氣量減少。聽起來似乎很合理，卻經不起推敲和追問——居民需求是穩定的，合同關係是確定的，燃氣公司為什麼沒有量力而行，而是反其道而行之？

同樣面對這種質疑的，還有鶴崗一家供暖公司。1月4日，黑龍江鶴崗寶泉嶺一家供暖公司發布的「限熱停熱」緊急通知稱，從去年煤價就開始暴漲，該公司曾多次向鶴崗市、寶泉嶺園區辦等有關主管部門申請調價或補貼，但始終沒有答覆。公司無法繼續供熱，通知居民提前做好防寒防凍措施。

零下20幾度的天氣，來自供暖公司的一紙通知卻令人如墮入冰窟——明知天寒地凍仍執意抽身而退，分明是挾民生以令補貼。不是擺明了把居民當成隨意揉捏的「軟柿子」嗎？