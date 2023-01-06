免費交通、景區免門票…各地「穩崗留工」春節花樣留人

年關將至，多地出台倡導、鼓勵外來務工人員春節穩崗留工的政策措施，圖為山東即墨紡織服裝企業裡正在趕訂單的工人。(新華社)

年關將至，多地出台倡導、鼓勵外來務工人員春節「穩崗留工」的政策措施，搶開局、穩增長，引發廣泛關注。南方都市報報導，上海、江蘇、浙江、福建等多地先後推出了「穩崗留工」政策，除了發錢補貼給到企業以及一線員工，在社會福利 和文娛活動方面也推出優惠「花樣留人」。

報導指出，在政府部門及企業的「穩崗留工」優惠政策下，有製造業、快遞業和外賣業一線員工稱，他們被補貼所吸引，期待「在春節期間賺到更多的錢」。

有學者分析指出，春節期間大城市普遍面臨用工人手緊張的局面，今年各地春節「穩崗留工」是為了城市運行關鍵崗位的保障，以及在經濟工作中搶抓機遇、提振信心，政策方面也有了更多「真金白銀和真情實意」。

近一個月以來，為支持春節期間「穩崗留工」，全國多地先後出台相關政策，「真金白銀」對企業及員工進行補貼，有地區對節前留崗職工最高獎勵達3000元（人民幣，下同，約435美元）。

據報導，政策吸引之下，浙江上虞穎泰精細化工有限公司員工高雲峰，已經決定今年和妻子留下過年。他們來自河南 ，今年已早早打電話回老家向父母說明了情況。他說，「算上紹興政府給予的留紹過年補助，以及企業給員工發放的加班工資及補助，單是春節期間，將近10天，平均每名一線員工能增加3000元收入；春節後，還有開工紅包和交通補貼，自己到時累計能拿到5000元補貼和獎勵。」

今年26歲的順豐快遞員李偉，也早早做好了留崗的準備。他來自湖南邵陽邵東田塘村，來廣州已經8年，之前一直在工廠打工，一年前開始轉做快遞員，和去年一樣，他打算在春節後再找時間回老家。他坦言，促進他「留崗過年」最直接的動力，是希望在春節期間賺多點錢；按照往年的經驗，春節期間的前3天他可以獲得平日的5倍工資，而後4天也能獲得平日的3倍工資。

據報導，除了發放真金白銀的補貼，今年許多地方還提供了包括免費交通、景區免門票、組織假期活動等多樣化的福利來「花樣留人」。

江西廬山引導廬山市規上（限上、重點項目）企業外來務工人員領取旅遊消費券、春節期間）免門票遊廬山。江蘇南京則鼓勵各景區、場館、場所向留寧人員免費開放。無錫春節假期期間，市、區屬國有景區對在錫就地過節企業職工和勞務務工人員免費開放，發放「公交券」、「地鐵 券」。

江蘇蘇州國有景區將實行免費開放，市民可免費乘坐公交、軌道交通。還推出非遺送福袋、非遺技藝體驗、非遺講座等活動，開展猜燈謎、紮蘇燈等民俗體驗活動，全市公共文化場所也將照常開放。