我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

電商龍頭亞馬遜執行長證實 裁員超過1.8萬人、幅度約6%

日經：戴爾計畫2024年全面停用中國製造晶片

年直播帶貨千萬「背景太假」火了 他當上縣政協委員

中國新聞組／北京5日電
網紅「疆域阿力木」直播帶貨效果顯著。(取材自上游新聞)
網紅「疆域阿力木」直播帶貨效果顯著。(取材自上游新聞)

近日，被網友們稱為「背景太假哥」的25歲小伙劉元杰（網名「疆域阿力木」）再次引發熱議，這次他不再是調侃背景太假或被蜜蜂蜇，而是發布新視頻，內容是他成了尉犁縣政協委員。

來源：YouTube

上游新聞報導，劉元杰在視頻中介紹自己當選政協委員的經過：「今年11月的時候，我接到尉犁縣政協的通知，說因為我通過短視頻和直播，拉動當地的自媒體經濟，帶動當地的旅遊業和農副業，所以推薦我成為當地政協委員。」

有網友看了劉元杰新視頻後，感嘆：「你是25？不是45？」對此他回應：「我感覺是看著像，我皮膚不怎麼樣，但是這也算是一種戰績吧，歲月在我臉上留下的戰績，大家調侃我，我挺喜歡的。畢竟我天天在外面曬著、外面跑著。」

2022年12月27日，平時穿著隨意的劉元杰，特別換上西裝和領帶，參加政協新疆尉犁縣第16屆委員會第三次會議。

對於首次參會的感受，劉元杰表示：「作為新參加的政協委員，其實有讓我準備提案，但是當天出現了特殊情況，有一個電視採訪需要我參加，我只能向領導請了一個假，就去參加宣傳尉犁的採訪，我向記者們介紹尉犁縣的人文風情，真沒想到參加政協會都還在忙宣傳。」

網紅「疆域阿力木」(中)成為了尉犁縣政協委員。(取材自上游新聞)
網紅「疆域阿力木」(中)成為了尉犁縣政協委員。(取材自上游新聞)

2022年，身為尉犁縣蜂業協會會長，劉元杰在「背景太假」火了以後，直播帶貨效果顯著，尉犁縣政協提供的先進事蹟材料表明，他在2022年僅兩個月時間，直接把尉犁縣的蜂蜜和黑枸杞賣得供不應求。

去年直播帶貨究竟賣了多少錢？劉元杰透露：「差不多有1000多萬人民幣吧，現在幫扶其他地方，把直播帶貨的範圍擴大到了整個巴州範圍。」

名氣越大責任越大，目前劉元杰除直播帶貨賣蜂蜜、黑枸杞、香梨膏等尉犁縣特產外，還有新的任務——他擔任巴州（巴音郭楞蒙古自治州）自媒體協會副會長，將幫助當地發展自媒體。

新疆

上一則

山東百歲老人染新冠昏迷 中西醫治療順利出院

下一則

日本放寬香港航班限制 1/8起准降所有機場

延伸閱讀

被江歌母控告案 劉鑫眾籌70萬賠償款 帳號遭永久禁言

被江歌母控告案 劉鑫眾籌70萬賠償款 帳號遭永久禁言
朋友圈PO寵物、玩樂最討喜 狂曬「2種內容」最讓人討厭

朋友圈PO寵物、玩樂最討喜 狂曬「2種內容」最讓人討厭

畫天安門毛像 104歲周令釗走了

畫天安門毛像 104歲周令釗走了
政協新年茶話會 全體領導班子都戴N95反映1個事實?

政協新年茶話會 全體領導班子都戴N95反映1個事實?

熱門新聞

(取自中國外交部官網)

駐美大使秦剛提前接任中國外長 發表部長致辭

2022-12-30 10:55
香港宣布取消入境強制核酸檢測等防疫規定，圖為香港國際機場。(Getty Images)

中BF.7竄全球？專家：新毒株恐躲過現行療法或免疫系統

2022-12-28 22:20
中共總書記習近平。美聯社

全面放開後首度發聲 習近平：最大程度守護人民生命安全

2022-12-30 15:48
義大利衛生當局表示，近期兩架從中國飛抵米蘭的班機，有幾乎半數的乘客採檢呈陽性。圖為27日北京首都機場旅客。（路透）

中國2航班近半旅客確診 義大利祭強制採檢令

2022-12-28 20:32
中國防疫專家曾光(右)，出席中媒舉辦的線上峰會。（取材自鳳凰網）

原以為第一波染疫30%…「北京感染率可能已超80%」

2022-12-29 08:50
圖為輝瑞和莫德納的mRNA疫苗。(美聯社)

歐盟提議免費送疫苗 中國當局1句話「婉拒」 網炸鍋

2023-01-04 08:00

超人氣

更多 >
搭郵輪遇惡浪「如撞上磚牆」 休士頓華女重傷喪命

搭郵輪遇惡浪「如撞上磚牆」 休士頓華女重傷喪命
華裔工程師竊GE機密 量刑被判兩年

華裔工程師竊GE機密 量刑被判兩年
歐盟提議免費送疫苗 中國當局1句話「婉拒」 網炸鍋

歐盟提議免費送疫苗 中國當局1句話「婉拒」 網炸鍋
小紅書網紅博主紐約地鐵遇襲 夫頭破血流腦震盪

小紅書網紅博主紐約地鐵遇襲 夫頭破血流腦震盪
15歲「最美茱麗葉」被騙拍裸露戲 索償5億元

15歲「最美茱麗葉」被騙拍裸露戲 索償5億元