年直播帶貨千萬「背景太假」火了 他當上縣政協委員

網紅「疆域阿力木」直播帶貨效果顯著。(取材自上游新聞)

近日，被網友們稱為「背景太假哥」的25歲小伙劉元杰（網名「疆域阿力木」）再次引發熱議，這次他不再是調侃背景太假或被蜜蜂蜇，而是發布新視頻，內容是他成了尉犁縣政協委員。

來源：YouTube

上游新聞報導，劉元杰在視頻中介紹自己當選政協委員的經過：「今年11月的時候，我接到尉犁縣政協的通知，說因為我通過短視頻和直播，拉動當地的自媒體經濟，帶動當地的旅遊業和農副業，所以推薦我成為當地政協委員。」

有網友看了劉元杰新視頻後，感嘆：「你是25？不是45？」對此他回應：「我感覺是看著像，我皮膚不怎麼樣，但是這也算是一種戰績吧，歲月在我臉上留下的戰績，大家調侃我，我挺喜歡的。畢竟我天天在外面曬著、外面跑著。」

2022年12月27日，平時穿著隨意的劉元杰，特別換上西裝和領帶，參加政協新疆 尉犁縣第16屆委員會第三次會議。

對於首次參會的感受，劉元杰表示：「作為新參加的政協委員，其實有讓我準備提案，但是當天出現了特殊情況，有一個電視採訪需要我參加，我只能向領導請了一個假，就去參加宣傳尉犁的採訪，我向記者們介紹尉犁縣的人文風情，真沒想到參加政協會都還在忙宣傳。」

網紅「疆域阿力木」(中)成為了尉犁縣政協委員。(取材自上游新聞)

2022年，身為尉犁縣蜂業協會會長，劉元杰在「背景太假」火了以後，直播帶貨效果顯著，尉犁縣政協提供的先進事蹟材料表明，他在2022年僅兩個月時間，直接把尉犁縣的蜂蜜和黑枸杞賣得供不應求。

去年直播帶貨究竟賣了多少錢？劉元杰透露：「差不多有1000多萬人民幣吧，現在幫扶其他地方，把直播帶貨的範圍擴大到了整個巴州範圍。」

名氣越大責任越大，目前劉元杰除直播帶貨賣蜂蜜、黑枸杞、香梨膏等尉犁縣特產外，還有新的任務——他擔任巴州（巴音郭楞蒙古自治州）自媒體協會副會長，將幫助當地發展自媒體。