女騎士獨闖無人區 困4天獲救付10餘萬救援費

譚女為了這趟騎行準備了兩年。(取材自紫牛新聞)

西藏一位女騎士日前獨自駕 駛摩托車穿越克里雅古道時遇到危險，經過救援人員幾天的搜索，於12月30日成功找到她，所幸並未受傷，但她的愛犬在等待救援期間，不幸被野狼咬死。

譚女與她的小狗。(取材自紫牛新聞)

紫牛新聞報導，譚姓女騎士12月18日從拉薩出發，22日正式進入克里雅，每天騎行幾十公里。26日時她剛騎上紅土達阪就摔車，油箱裡半箱油嘩嘩流光了。譚女說，她多次遭遇野狼尾隨，考慮到摩托車一直在漏油，她對完成行程沒了信心，於是就地搭帳篷然後打衛星電話請求救援。

譚女帶著小狗騎行克里雅古道。(取材自紫牛新聞)

譚女這次騎行帶上自己養的小狗安德魯，就在等待救援期間，安德魯不幸被野狼咬死。由於缺少食物和水，她去河裡敲了一袋冰作為備用水源，搭建庇護 所躲了兩天。

12月30日中午，救援人員找到她時，她在自己搭建的庇護所中等待救援，除了缺水，她的身體機能並沒有什麽損傷。「我當時找到了這個壕溝，用石頭把它砌起來，然後自己鑽進去，在上面鋪上衣物，再用石頭壓住。」譚女說，這樣除了保溫，還能抵禦風吹日曬，也避免被野狼盯上。「有時候我探頭出來還能看見有幾隻狼在周圍，好在沒有群狼，我就這樣一直等來了救援隊。」在遇險四天後，譚女被成功解救。

克里雅古道歷史上是新疆 —西藏之間（新藏線）的主要通道，位於昆侖山西段與中段的分界處，海拔約5450米。山口北方附近就是克里雅河的發源地，西方附近是玉龍喀什河（即和田河東支）的發源地。譚女說，這條路線在冬季有一個最佳窗口期，全年中最適合穿越，為了這次行程，她已經準備了兩年。

譚女說，這次救援動員專業的民間團隊大約20多個人，10多台車。「成本大約十多萬元人民幣，我已經結清了」。

譚女指出，她的事情在網上引起了一些質疑，「網上確實有些人『帶節奏』，有的說我沒給錢，有的說我非法穿越，還有說我想要流量。短時間內，我還不想回應，也不需要這些流量。我希望過一段時間能通過文字的形式寫出來，我沒有做任何非法的事，該付的每一分錢都付了。」