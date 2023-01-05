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染髮紋身男救溺 網：不符英雄形象 媒體：得濃眉大眼？

中國新聞組／北京5日電
男子跳入河中將小伙子救了上來。（視頻截圖）
男子跳入河中將小伙子救了上來。（視頻截圖）

來自廣西的馮姓男子在江陰旅遊時，意外救了落河的小伙子。英勇的行為本應得到表揚，卻因為他染了紅髮，身上還有紋身，令網民調侃「不符合英雄形象」。難道救人也得濃眉大眼嗎？媒體評論稱「挺身而出的樣子，就是英雄的形象」。

來源：YouTube

九派新聞報導，馮男和朋友2日在江蘇江陰旅遊途中遇人呼救，人群中唯一會游泳的他不顧冬天河水冰冷，跳入河中將小伙子救了上來。

男子脫衣跳入河中，將溺水小伙子救上來。（視頻截圖）
男子脫衣跳入河中，將溺水小伙子救上來。（視頻截圖）

圍觀者拍攝的救人視頻中，馮男一身紅衣紅襪，染著紅色頭髮，下水前，他只脫掉了上衣，迅速下河游到落水者身邊後，奮力拉著他靠岸。這一舉動也不小心漏出了手臂上的紋身。他的穿搭也引起了網友的討論，有網民留言「染髮紋身，不符合一般英雄形象」、「這身打扮就像是一名『社會人』」。

馮男表示，他稱自己來自廣西防城港，那天和朋友一起出門找吃的，正巧在河邊逗留了一會兒，就聽見不遠處有一群人過來呼救。

男子脫衣下水。（視頻截圖）
男子脫衣下水。（視頻截圖）

他和同伴上前去，發現有個小伙子在水中掙扎，同行者中只有他一人會游泳，自己也沒有多想，就跳下去把人救上來了。馮男指出，落水的小伙子20多歲，釣魚時不慎滑落河中。救起來後小伙子精神尚可，也對他表達了感謝，隨後離去。

對於網友的「不符合一般英雄形象」說法，極目銳評指出，「難道救人也得濃眉大眼」、「挺身而出的樣子，就是英雄的形象」。

游泳 民調 釣魚

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