國宴飲料 國產天府可樂宣布破產…老董：還喝得到

曾是中國可樂第一品牌的天府可樂集團近日宣布破產。（取材自微博）

曾是中國可樂第一品牌、登上國宴的天府可樂集團近日宣布破產 ，可樂中加入白芍帶來的草本味令網民感到懷念。不過，集團稱，因這次破產清算的是最初註冊的老企業，不影響產品生產銷售。只是，如今天府可樂市場反應已不理想，主打「國潮」與「情懷」，已經錯過了最黃金的時代。

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綜合媒體報導，去年12月29日，重慶第五中級人民法院發布中國天府可樂集團公司（重慶）的破產清算的公告。消息傳出，許多網友表示喜歡其淡淡草本味，對於再也喝不到小時候的味道感到可惜。

天府可樂起家於四川成都，在上世紀80年代達到輝煌時期，天府可樂曾被定為中國國宴用飲料。當時，天府可樂在全中國建有108家聯營廠，年銷量高達20多萬噸；在配方上，原料運用川產白芍的天府可樂曾是中國可樂第一品牌。

天府可樂董事長蔣林表示，破產清算的是中國天府可樂集團公司（重慶），這是一個天府可樂集團最初註冊的老公司，因此這次破產清算並不會影響天府可樂的正常發展，大家今後還是能喝到天府可樂。

蔣林介紹，中國天府可樂集團公司（重慶）是天府可樂早期的經營企業。2018年，天府可樂的上級主管企業重慶輕紡控股集團將原企業的品牌、配方、知識產權以增資方式，成立現在天府可樂（重慶）飲品有限公司；從那時起，中國天府可樂集團公司（重慶）與天府可樂的生產經營便沒有關係。如今，按照國家相關規定，因此將原來的「殭屍」企業破產清算。

據了解，早年外資可樂品牌進入中國，透過併購的方式搶占市場，包括天府可樂在內的八大飲料廠中的七家先後被可口可樂 和百事可樂買下。其中，1994年天府可樂與百事可樂共同成立合資公司，百事可樂透過收購，獲得天府可樂全國各地的聯營廠，不過經歷了一系列關於商標和配方的訴訟糾紛之後，天府雖在2016年復出，但業績大不如前。

媒體報導，中國國產可樂的營銷依賴「國潮熱」和「情懷效應」，天府可樂市場主要在川渝（重慶）兩地，以地域特色與童年記憶吸引消費者，但地域文化在塑造品牌招牌時，也限制品牌的市場規模。