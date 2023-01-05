國宴飲料 國產天府可樂宣布破產…老董：還喝得到
曾是中國可樂第一品牌、登上國宴的天府可樂集團近日宣布破產，可樂中加入白芍帶來的草本味令網民感到懷念。不過，集團稱，因這次破產清算的是最初註冊的老企業，不影響產品生產銷售。只是，如今天府可樂市場反應已不理想，主打「國潮」與「情懷」，已經錯過了最黃金的時代。
來源：YouTube
綜合媒體報導，去年12月29日，重慶第五中級人民法院發布中國天府可樂集團公司（重慶）的破產清算的公告。消息傳出，許多網友表示喜歡其淡淡草本味，對於再也喝不到小時候的味道感到可惜。
天府可樂起家於四川成都，在上世紀80年代達到輝煌時期，天府可樂曾被定為中國國宴用飲料。當時，天府可樂在全中國建有108家聯營廠，年銷量高達20多萬噸；在配方上，原料運用川產白芍的天府可樂曾是中國可樂第一品牌。
天府可樂董事長蔣林表示，破產清算的是中國天府可樂集團公司（重慶），這是一個天府可樂集團最初註冊的老公司，因此這次破產清算並不會影響天府可樂的正常發展，大家今後還是能喝到天府可樂。
蔣林介紹，中國天府可樂集團公司（重慶）是天府可樂早期的經營企業。2018年，天府可樂的上級主管企業重慶輕紡控股集團將原企業的品牌、配方、知識產權以增資方式，成立現在天府可樂（重慶）飲品有限公司；從那時起，中國天府可樂集團公司（重慶）與天府可樂的生產經營便沒有關係。如今，按照國家相關規定，因此將原來的「殭屍」企業破產清算。
據了解，早年外資可樂品牌進入中國，透過併購的方式搶占市場，包括天府可樂在內的八大飲料廠中的七家先後被可口可樂和百事可樂買下。其中，1994年天府可樂與百事可樂共同成立合資公司，百事可樂透過收購，獲得天府可樂全國各地的聯營廠，不過經歷了一系列關於商標和配方的訴訟糾紛之後，天府雖在2016年復出，但業績大不如前。
媒體報導，中國國產可樂的營銷依賴「國潮熱」和「情懷效應」，天府可樂市場主要在川渝（重慶）兩地，以地域特色與童年記憶吸引消費者，但地域文化在塑造品牌招牌時，也限制品牌的市場規模。
報導認為，天府可樂市場反應不理想，很大程度上，是由於在產品研發、產能擴充上投資有限。中國國產汽水錯過了最為黃金的時代，只剩下唏噓退場的背影。
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