我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

電商龍頭亞馬遜執行長證實 裁員超過1.8萬人、幅度約6%

日經：戴爾計畫2024年全面停用中國製造晶片

國宴飲料 國產天府可樂宣布破產…老董：還喝得到

中國新聞組／北京5日電
曾是中國可樂第一品牌的天府可樂集團近日宣布破產。（取材自微博）
曾是中國可樂第一品牌的天府可樂集團近日宣布破產。（取材自微博）

曾是中國可樂第一品牌、登上國宴的天府可樂集團近日宣布破產，可樂中加入白芍帶來的草本味令網民感到懷念。不過，集團稱，因這次破產清算的是最初註冊的老企業，不影響產品生產銷售。只是，如今天府可樂市場反應已不理想，主打「國潮」與「情懷」，已經錯過了最黃金的時代。

來源：YouTube

綜合媒體報導，去年12月29日，重慶第五中級人民法院發布中國天府可樂集團公司（重慶）的破產清算的公告。消息傳出，許多網友表示喜歡其淡淡草本味，對於再也喝不到小時候的味道感到可惜。

天府可樂起家於四川成都，在上世紀80年代達到輝煌時期，天府可樂曾被定為中國國宴用飲料。當時，天府可樂在全中國建有108家聯營廠，年銷量高達20多萬噸；在配方上，原料運用川產白芍的天府可樂曾是中國可樂第一品牌。

天府可樂董事長蔣林表示，破產清算的是中國天府可樂集團公司（重慶），這是一個天府可樂集團最初註冊的老公司，因此這次破產清算並不會影響天府可樂的正常發展，大家今後還是能喝到天府可樂。

蔣林介紹，中國天府可樂集團公司（重慶）是天府可樂早期的經營企業。2018年，天府可樂的上級主管企業重慶輕紡控股集團將原企業的品牌、配方、知識產權以增資方式，成立現在天府可樂（重慶）飲品有限公司；從那時起，中國天府可樂集團公司（重慶）與天府可樂的生產經營便沒有關係。如今，按照國家相關規定，因此將原來的「殭屍」企業破產清算。

據了解，早年外資可樂品牌進入中國，透過併購的方式搶占市場，包括天府可樂在內的八大飲料廠中的七家先後被可口可樂和百事可樂買下。其中，1994年天府可樂與百事可樂共同成立合資公司，百事可樂透過收購，獲得天府可樂全國各地的聯營廠，不過經歷了一系列關於商標和配方的訴訟糾紛之後，天府雖在2016年復出，但業績大不如前。

媒體報導，中國國產可樂的營銷依賴「國潮熱」和「情懷效應」，天府可樂市場主要在川渝（重慶）兩地，以地域特色與童年記憶吸引消費者，但地域文化在塑造品牌招牌時，也限制品牌的市場規模。

報導認為，天府可樂市場反應不理想，很大程度上，是由於在產品研發、產能擴充上投資有限。中國國產汽水錯過了最為黃金的時代，只剩下唏噓退場的背影。

天府可樂在飲料中加入白芍。（取材自微博）
天府可樂在飲料中加入白芍。（取材自微博）

破產 可口可樂 投資

上一則

秦剛美媒發文：中美穩定攸關星球命運 「大門已開不會關上」

延伸閱讀

日經：戴爾計畫2024年全面停用中國製造晶片

日經：戴爾計畫2024年全面停用中國製造晶片
中專家：中國疫情高峰已過 北上廣渝感染近尾聲

中專家：中國疫情高峰已過 北上廣渝感染近尾聲
專家：元旦前後 北京、上海、廣州、重慶疫情近尾聲

專家：元旦前後 北京、上海、廣州、重慶疫情近尾聲
中國醫衛專家：北上廣渝疫情近尾聲 之後須關注農村

中國醫衛專家：北上廣渝疫情近尾聲 之後須關注農村

熱門新聞

(取自中國外交部官網)

駐美大使秦剛提前接任中國外長 發表部長致辭

2022-12-30 10:55
香港宣布取消入境強制核酸檢測等防疫規定，圖為香港國際機場。(Getty Images)

中BF.7竄全球？專家：新毒株恐躲過現行療法或免疫系統

2022-12-28 22:20
中共總書記習近平。美聯社

全面放開後首度發聲 習近平：最大程度守護人民生命安全

2022-12-30 15:48
義大利衛生當局表示，近期兩架從中國飛抵米蘭的班機，有幾乎半數的乘客採檢呈陽性。圖為27日北京首都機場旅客。（路透）

中國2航班近半旅客確診 義大利祭強制採檢令

2022-12-28 20:32
中國防疫專家曾光(右)，出席中媒舉辦的線上峰會。（取材自鳳凰網）

原以為第一波染疫30%…「北京感染率可能已超80%」

2022-12-29 08:50
圖為輝瑞和莫德納的mRNA疫苗。(美聯社)

歐盟提議免費送疫苗 中國當局1句話「婉拒」 網炸鍋

2023-01-04 08:00

超人氣

更多 >
搭郵輪遇惡浪「如撞上磚牆」 休士頓華女重傷喪命

搭郵輪遇惡浪「如撞上磚牆」 休士頓華女重傷喪命
華裔工程師竊GE機密 量刑被判兩年

華裔工程師竊GE機密 量刑被判兩年
歐盟提議免費送疫苗 中國當局1句話「婉拒」 網炸鍋

歐盟提議免費送疫苗 中國當局1句話「婉拒」 網炸鍋
小紅書網紅博主紐約地鐵遇襲 夫頭破血流腦震盪

小紅書網紅博主紐約地鐵遇襲 夫頭破血流腦震盪
15歲「最美茱麗葉」被騙拍裸露戲 索償5億元

15歲「最美茱麗葉」被騙拍裸露戲 索償5億元