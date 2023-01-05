報復性出遊 三亞頂級酒店1晚23萬元

海南三亞的土福灣嘉佩樂度假酒店，其頂級住房一晚要價23萬元。（取材自界面新聞）

中國放寬防疫 後，引發旅遊潮，加上農曆春節臨近，多個景點住宿預訂「爆滿」，其中高端酒店率先「量價齊升」，最貴一晚竟達23萬（人民幣，下同，約3.3萬美元）。

中國最大旅遊平台攜程顯示，2023 年元旦假期，西雙版納景洪的高星酒店訂單量較2022年元旦假期增長269%，訂單均價增長26%。三亞高星酒店訂單均價也上漲，較2022年元旦假期同期增長15%。

出遊的遊客以來自北京 、上海、成都、海口、杭州、西安等最多。截至2023年1月2日，預訂2023年春節假期西雙版納景洪高星酒店的訂單量，較去年同期的春節假期預訂量增長近7倍，預訂均價增長26%；預訂春節假期三亞高星酒店的訂單量，同樣比去年同期的春節假期預訂量增長114%。

另據界面新聞報導，截至1月3日，攜程平台顯示，春節期間（1月21日至28日）三亞酒店單間夜價格最高的是土福灣嘉佩樂度假酒店的「嘉佩樂公館四臥海景泳池別墅」，每晚價格高達23萬5790元，已售罄。另外，西雙版納酒店單間夜價格最高的是西雙版納稷澤萬達文華度假酒店的總統別墅，每晚價格7萬8888元（約1.1萬美元），同樣售罄。