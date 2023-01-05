被討社保費 前東家QQ群造謠封殺員工…法院判公開道歉

法院判涉事企業老闆需要在QQ群裡公開道歉。（視頻截圖）

湖北一名女子黃玲（化名）從公司離職後，以原單位未為其繳納社保為由，向當地勞動仲裁機構申請勞動仲裁，最終前東家補發了1500元社保費 。沒想到，前東家心生不滿，在整個工業區的大QQ群中，散布黃玲的負面消息，要其他單位「小心」，遭黃玲告上法庭，法院日前判決，該公司老闆要在QQ群中道歉。

極目新聞報導，43歲的女子黃玲2021年任職湖北某某機械公司，該年10月，黃玲離職後以原單位未為其繳納社保為由，向當地勞動仲裁機構申請勞動仲裁。在當地仲裁委協商下，機械公司老闆劉斌同意為黃玲補發了社保費1500元。

隨後，劉斌多次在一QQ群上傳黃玲的個人微信 首頁截圖，並在群內發布數條言論，「小心這個人你們整身（終生）難忘」、「好幾個老闆受損」、「慢慢體會」、「去你們公司你們就哭不出來了」、「你們要分享一下啊！天下壞人太多有時候分不清」、「小心又告你們」。

他沒想到的是黃玲也是該QQ群的成員，發布的信息也被黃玲看見。一怒之下，黃玲向武漢 市蔡甸區人民法院提起民事訴訟，認為劉斌的言論侵害其名譽權。

劉斌表示，黃玲當初偽造工作經歷從而取得公司的任職資格，並且「工作態度馬馬虎虎、能力與其所言不符」。黃玲承認當初求職簡歷確實存在不實之處，但否認其在該公司上班期間「工作不認真」。劉斌發布信息的QQ群是機械公司所在工業園所建的群。成員人數超過千人。