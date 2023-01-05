黑龍江鶴崗-26℃ 供暖公司破產突停止供熱?

黑龍江省大興安嶺呼中區日前受寒潮影響，出現強降溫天氣，最低氣溫達到-42.2℃。圖為商販裹著加厚冬裝售賣凍豆腐。(中新社)

黑龍江省鶴崗市日最低氣溫達-26℃，供暖公司突然發通知要停止供熱，這讓鶴崗市寶泉嶺地區的居民們不知所措。另外，河北農村煤改氣後供應不穩，居民冬天挨凍。

上遊新聞報導，涉事供暖公司3日張貼「緊急通知」稱，從去年煤價就開始暴漲，該公司無錢可賠，無法再繼續供熱。通知稱，將於5日8點開始限熱，直至停熱，提醒居民做好防寒防凍措施。

黑龍江省鶴崗市寶泉嶺農場居民反映稱，鶴崗市誠銘供暖有限公司3日在小區張貼一份「緊急通知」。通知稱，從去年煤價就開始暴漲，該公司曾多次向鶴崗市、寶泉嶺園區辦等有關主管部門申請調價或補貼，但是始終沒有答覆。公司去年賠了七、八百萬元人民幣(約101萬至116萬美元)，現在實在無錢可賠，再繼續供熱了。

據上述居民反映，目前其居住的小區室內溫度已經下降，小區部分樓棟室溫只有10多℃；「冬季室外零下20多℃，停暖後屋子裡根本沒法住人，這種情況不管做什麽防寒措施也作用不大。」這名居民說。在通知發出後，涉及停熱的小區居民已向有關部門反映這一情況。報導說，對此，誠銘供暖工作人員稱，「具體不清楚。」

報導指出，當地社區就此事發布通知稱，誠銘供熱站（嶺東供熱）在小區張貼「限熱停熱的緊急通知」，這是該企業不負責任的個人行為。相關政府部門已介入調查，約談該供熱站負責人，要求其糾正錯誤，否則將追究其責任。請居民放心，不會發生供熱站不予供熱現象。

財新網報導，中國為推廣清潔能源，近年在農村地區推動「煤改氣」工程，民眾負擔增加之外，現在河北又出現天然氣 供應不穩定、限量購買等情況，今年冬天部分民眾因此挨凍。

據報導，天然氣斷供、「上氣不接下氣」的問題出現在河北邯鄲、邢台、保定轄下的多個縣。有村民說，晚上12時到早上6時，燃氣公司就停氣了。白天偶爾也會斷氣，到飯點才能供上氣。「現在河北省夜間氣溫零下13℃、14℃，老人孩子怎麼挨得過去？」

報導指，主要問題是出在，真正掌握上游氣源的國企按照非居民用氣價格給下游的城市燃氣公司供氣，但城燃公司的終端銷售價格受到管制，只能按較低的居民用氣價格結算。這就讓中小型民營的城市燃氣公司在供應上出現斷供或限購。

但相關人士表示，無論上游供氣單位和下游城燃公司有什麼糾葛，都不該扯上終端用戶，這不符合國家保障民生的目標。