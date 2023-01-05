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被江歌母控告案 劉鑫眾籌70萬賠償款 帳號遭永久禁言

中國新聞組／北京5日電
劉鑫利用眾籌來籌措賠償款。(取材自澎湃新聞)
劉鑫利用眾籌來籌措賠償款。(取材自澎湃新聞)

江歌母親江秋蓮訴劉鑫案二審日前宣判，法院判決劉鑫支付近70萬元人民幣(約10萬美元)賠償款。劉鑫卻在網上發起網絡募捐，僅一日時間就獲得700名網友打賞，收到2.56萬元。眾籌賠償款的行為令眾多網友大罵無底線，在江秋蓮向微博申訴之後，劉鑫的微博帳號遭到永久禁言。

北京日報報導，據青島中院的二審判決書，劉鑫（現用名劉暖曦）需賠償的數額，除了一審法院判決的賠償江秋蓮各項經濟損失49.6萬元、精神損害撫慰金20萬元及案件受理費外，還需承擔二審案件受理費1.076萬元。

江歌的母親江秋蓮多年前手捧女兒遺照出席日本學校的畢業儀式。(取材自微博)
江歌的母親江秋蓮多年前手捧女兒遺照出席日本學校的畢業儀式。(取材自微博)

二審宣判後，劉鑫2日通過微博發文稱，「法院既然這樣判了，我只能扛。如果有人願意幫我，我叩謝你們，我會一筆筆記下，希望有機會報答」。

劉鑫的微博遭到永久禁言。(取材自微博)
劉鑫的微博遭到永久禁言。(取材自微博)

但在3日15時許，這段文字改成「該我自己承擔的我一定承擔。我有手有腳，我不怕吃苦，什麽髒活累活都可以幹。這些資助，我會公示去向，我掙錢以後，會一筆一筆全部還回去」。劉鑫轉發自己的文章，並強調「請給我介紹工作」。

該落款為「劉暖曦」的文章顯示開通打賞，3日當晚，劉鑫表示已有722名網友對該文章進行打賞，她總共收到2.56萬元。

江秋蓮3日在微博發文稱，劉鑫屢次因違規被微博禁言，目前又再次註冊新帳戶，並持續在網絡發布歪曲事實的文章，還對法院判決的賠償款發起網絡募捐，申請管理員關閉劉鑫帳號。

1月4日，劉鑫微博帳號@L-N-X-wisteria個人頁面顯示，「因違反社區公約，該用戶處於永久禁言狀態」。對此，江秋蓮表示，這是劉鑫在微博被永久禁言的第四個帳號。

但劉鑫隨後又火速開了新帳號@L-N-Xwisteria，不過，該帳號隨後顯示「用戶自行關閉」，有網民稱此號是假號，並非劉鑫本人開設。

上游新聞報導，對於劉鑫發起網絡募捐一事，重慶志和智律師事務所律師張公典指出，以前沒見過類似的案例，募捐並不是資助惡行，劉鑫因自己的錯誤行為應當依法承擔賠償責任，

劉鑫刻意在微博放出萬小刀打賞1萬元的截圖。(取材自微信)
劉鑫刻意在微博放出萬小刀打賞1萬元的截圖。(取材自微信)

劉鑫發起網絡募捐一事，也意外令自媒體「萬小刀」、「失獨農民」遭受網民責罵。原因是劉鑫在微博文章中放置了萬小刀捐款1萬元的截圖及tag了失獨農民，令網民誤會該二人為劉鑫站台。

萬小刀得知後憤怒不已，失獨農民也發文解釋。萬小刀說明1萬元捐款是捐給江歌媽媽，而非打賞劉鑫。他斥責稱劉鑫以截圖引導網友，他更不解為什麼會有數百人打賞劉鑫助她籌措70萬賠償款。

微博 北京

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