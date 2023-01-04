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華夏航班外層風擋破裂 被迫返航網：想起「中國機長」

中國新聞組／北京4日電
網友發布飛機照片。（取材目天目新聞）
網友發布飛機照片。（取材目天目新聞）

華夏航空一架由杭州飛往包頭的航班，3日下午起飛時，有友在抖音上發布視頻稱，該機因鳥擊導致外層風擋破裂，返航至杭州蕭山國際機場，該條視頻引起網友熱議，「想起了電影《中國機長》」。

來源：YouTube

天目新聞報導，該網友在視頻中表示，此次事故涉事航班為華夏航空G54064次航班，機型為CRJ-900LR。據悉，該航班正常情況下1月3日12點左右於杭州蕭山國際機場起飛，下午2點40分降落至包頭東河機場。

蕭山國際機場客服工作人員表示，目前只能看到華夏航空G54064次航班出現異常原因，但是具體原因暫不清楚；華夏航空客服工作人員則回應稱，G54064次航班因飛機故障取消了航班，具體情況要稍後公布。稍後，華夏航空高級公共事務經理陳女士證實，華夏航空G54064航班確實於3日起飛後返航至杭州蕭山國際機場，「飛機起飛階段突發故障，機組在與機場、航空公司溝通後，在考慮保障乘客安全的前提下，返航至杭州。」

對於網友所提到的因鳥擊導致外層風擋破裂，陳女士表示，「現在尚無確切證據表明到底是意外、突發或常規故障，都是網友自己的猜測，公司維修人員正在趕赴杭州路上，這兩天將會查明造成故障的具體原因。」

除此之外，陳女士說，機組人員和旅客均未出現人員傷亡，公司也已經對機上旅客做出了相應賠償，並幫助旅客改簽航班。

機場 電影 抖音

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