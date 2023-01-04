設高層次人才候車區 齊齊哈爾火車站惹議 網自嘲坐「窮鬼候車區」

齊齊哈爾南站設置了高層次人才候車區。（取材自上游新聞）

高層次人才除了安家、購屋優惠外，現在連搭火車也有特別候車區。黑龍江省齊齊哈爾一火車站出現「高層次人才候車區」，這裡單獨設置了20個座椅供使用，引發網友關注和熱議。

有網友覺得尊重人才是應該的，但也有人認為此舉像是分三六九等，自嘲自己應該去坐「窮鬼候車區」。媒體評論表示，「高層次人才候車區」可能形式大於內容，若淪為擺設，沒什麼人坐，那就失去了意義。

上游新聞報導，網傳視頻中，車站候車區域一展架上，藍底白字醒目地寫著「高層次人才候車區」。齊齊哈爾南站工作人員回應稱，「高層次人才候車區」是單獨設置，座椅在20個左右，並不影響其他旅客候車。

高層次人才指在人才隊伍各個領域中層次比較高的優秀人才，或處於專業前沿並且在國內外相關領域具有較高影響的人才。

「坐個車還分三六九等？」不少網友表達了質疑。不過，也有人表示支持稱，高層次人才對一個地方的經濟貢獻很大，評定標準也很嚴格，值得尊重，所以設個候車區沒毛病。

齊齊哈爾南站工作人員表示，「高層次人才」不是車站自行定義，而是由政府相關部門認定，如果符合政府對於相關「高層次人才」的認定並具有相關的證件，那麽就可以在「高層次人才候車區」進行候車或者休息等待。

該工作人員還說，南站「高層次人才候車區」於去年設置，該候車區的座椅在20個左右，就像母嬰候車區，是單獨設置的，並不影響其他旅客候車。

極目銳評指出，「高層次人才候車區」這類待遇容易淪為形式，並不符合實際。因為現實中這類需求並不多，誰沒事經常去看病或候車？而且，真正的人才往往都是行事低調，真要就醫或坐車時，面對公共資源與公共場合，也會遵守先來後到的通行規則，並不會拿人才待遇來享受優先政策。

如果設這麼一個候車區，顯得惹眼，又淪為擺設，沒什麼人坐，那就失去了意義。