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西安高鐵VIP服務 私家車上站台接客 每人1次600元

中國新聞組／北京4日電
私家車開入西安北站。（取材自紅星新聞）
私家車開入西安北站。（取材自紅星新聞）

陜西西安高鐵站近日傳出有私家車直接開上站台接送乘客，引發網友熱議，有部分網友表示，私家車開上站台不僅影響乘客同行，還會帶來很大的安全隱患。

來源：YouTube

據燃新聞視頻報導，視頻中看到，一輛私家車在相關工作人員指引下提前進入西安北站站台區域，高鐵到達後，乘客搭乘私家車從站台區域離開，在整個過程中都有身著類似鐵路員工制服的工作人員指引。

有關人士表示，此項VIP服務是由正規流程形成，私家車可以直接在站台接送家人朋友，在站台拉上行李後通過專屬通道離開，並且還設置有休息廳。

對此，網友質疑「這算不算通過擠占公共資源來賺錢？工作人員原本是為眾多旅客服務的，現在這不是變成了為極個別人服務嗎？」但也有網友認為這屬於市場行為，花錢購買服務無可厚非。

另據紅星新聞報導，西安北站提供私家車進站台接送旅客的「西鐵企業夥伴」的工作人員表示，「車輛會在其他旅客進出站台前後進入和駛出，並停放在指定位置，不會存在安全問題，我們計劃今年開始大力鋪開這項服務。」而西安北站相關工作人員表示，他們也注意到了網上的報導，會進一步調查以研討是否對這項業務進行調整。

私家車開入西安北站。（視頻截圖）
私家車開入西安北站。（視頻截圖）

該企業客服人員表示，這項服務從2022年7月就已嘗試推出，沒想到這一次被「黑紅」了，之前因為疫情，旅客並不多，去年10月份還一度暫停。

工作人員稱，將私家車開上站台接送旅客，一次接送一位旅客的價格是600元，私家車內的成員不算費用，而是算「接送人的費用」，「說白了就是按搭乘高鐵人的數量收費，一個人是600元。現在有優惠，一個手機號碼可以享受1350元3人次的服務，算下來就是一個人一次450元。」

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