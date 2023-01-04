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廣西南寧醫院搞烏龍 老婦「葬禮後」死而復生

中國新聞組／北京4日電
廣西一名87歲老婦人因病入院治療，經醫院通知病重搶救無效去世，家屬前往確認後並下葬後，醫院竟通知「弄錯了，人還活著」。圖為仍在醫院治療的87歲老婦人。（取材自南國早報）
廣西一名87歲老婦人因病入院治療，經醫院通知病重搶救無效去世，家屬前往確認後並下葬後，醫院竟通知「弄錯了，人還活著」。圖為仍在醫院治療的87歲老婦人。（取材自南國早報）

疫情爆發後，中國各地醫療體系嚴重擠兌，忙亂中出現不少錯誤。在廣西南寧一間醫院就發生報錯病人死訊，87歲老婦下葬後「死而復生」的烏龍事件。目前，南寧市相關部門已介入處理。

據南國早報報導，87歲的尹婆婆12月27日因身體不適，被送往南寧市北際醫院治療。醫院翌日凌晨向病人家屬發出病危通知，並在10分鐘後稱老人因搶救無效去世。家屬趕到醫院後，看見死者戴的手環上寫著尹婆婆的身分信息。

隨後，院方開出「居民死亡殯葬證」，家屬也在核對身分信息並掀開布簾確認遺體後，把死者帶回家開始準備喪事。豈料到12月30日，醫院致電表示「搞錯了」，指尹婆婆還在醫院裡。但此時家屬已將死者埋葬了。

家屬再度趕往醫院，確認尹婆婆還活著，又發現她的手環和床位牌上仍寫著死者的身分信息，院方隔日才作出更換。據了解，尹婆婆與死者同一天入院，死者73歲，兩人相差14歲。

尹婆婆的家屬表示，醫院三天後才發現出問題，「這樣的失誤太大了。」而北際醫院相關負責人表示，弄錯老人與死者的信息的確是醫院大意，但「那麽多家屬（確認遺體），怎麼都沒認出來呢？」

對此，尹婆婆家屬表示，他們當日凌晨趕到醫院後，病房非常昏暗，「看到病床上的死者髮型與長相都與自家老人很像，才沒有多想。」

家屬稱，醫院的過錯責任毋庸置疑，但卻沒有為此說過一句道歉，甚至還「反咬一口」。目前，涉事醫院仍就事件與家屬進行商議。

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