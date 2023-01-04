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河南老君山大雪 遊客困山上1小時喊退票

中國新聞組／北京4日電
大批遊客卡在老君山景區平台，寸步難行。（取材自南方都市報）
大批遊客卡在老君山景區平台，寸步難行。（取材自南方都市報）

元旦假期，不少人都趁機出遊，網傳大量遊客1日被滯留在河南洛陽老君山風景區長達1小時，當時山上異常大雪，不少人在場高喊「退票」。老君山景區已就遊客滯留致歉，有媒體發出評論，「不能讓老問題老是成為問題」。

來源：YouTube

綜合媒體報導，網傳影片顯示，大批遊客在一處山頂的平台上擁堵，寸步難行。有遊客的帽頂積了一層薄雪，多人不停地大聲喊「退票」。有拍片者稱「上不去金頂，集體退票，沒來的不要來了」。

有遊客稱，當天開車4小時到達老君山景區，為了坐一級索道排隊2小時，下索道後走樓梯，又因為道路結冰擁堵約1小時，「漫天大雪，在山上都快被凍透了」，直至當晚10時許才得以下山。

中國河南洛陽老君山風景區遇元旦連假人潮，1日遊客塞爆風景區齊喊「要退票」。（取材...
中國河南洛陽老君山風景區遇元旦連假人潮，1日遊客塞爆風景區齊喊「要退票」。（取材自YouTube）

景區表示部分遊客上山時間較晚，與下山遊客方向相對，才發生擁堵，且山頂下雪導致路滑，遊客難以下山。

景區稱，當天進入景區的遊客達1.8萬人，一般建議遊客下午3時前上山，但元旦當天下午3時後仍有遊客堅持上山，「人家都大老遠來了，非要上，我們也沒辦法」。

事後老君山景區對事件做出回應，「1月1日的一場降雪，給您在老君山出行遊玩帶來了短時的擁堵，造成了眾多的不便，為此老君山景區向您表示真摯的歉意。」

但媒體認為景區不能僅以道歉了事，「每次遊客滯留事件，根本原因在於信息不暢通與管理欠缺。面對大批遊客蜂擁而至，景區應把措施想在前面，不要等出現大批旅客滯留後再去解決問題。」

大批遊客卡在老君山景區平台，寸步難行。（視頻截圖）
大批遊客卡在老君山景區平台，寸步難行。（視頻截圖）

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