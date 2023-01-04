不滿禁煙花…河南8少年掀翻警車 還拆下車牌展示

警車被民眾推翻。（視頻截圖）

結束三年的封控，中國民眾迎來鬆綁的第一個元旦，多地湧現慶祝人潮。河南 周口鹿邑縣2日有民眾在街上放煙花，遭警方制止後竟然引發大規模群眾包圍，民眾高喊「放人」並掀翻警車。事後公安 對涉案8人以涉嫌尋釁滋事立案，其中6人已抓捕到案。

网友补充警车被掀翻前的另一视角

视频中显示，民众围住警车要求放人，有警察 打开车门试图证明车里没人，但是此时现场民众的情绪已经无法控制，有人高喊“叫警车点咯”。

随后有人向警察扔饮料，众人开始拍打警车，警察想驾车离开，但是被民众阻拦，有人开始攀爬上警车，周围高喊“放人”。 pic.twitter.com/NGyhHtZqmt — 李老师不是你老师 (@whyyoutouzhele) 2023年1月2日

來源：推特

在元旦小長假前夕，多地已公告禁止放煙花。據視頻顯示，警察制止並帶走放煙花的年輕人，卻引起現場民眾的不滿。警察試圖開走警車突圍，但是被民眾團團圍住不放，要求檢查車內是否有抓人。

有一名穿著巴黎世家外套的年輕人還跳上警車，展示剛拆下的警車車牌，激發起群眾情緒。民眾砸破警車玻璃還掀翻了警車，最後警察將兩名參與抗議的青年人帶走。

來源：Youtube

鹿邑縣公安局通報，少數人員對停放路邊的一輛執勤警車進行故意破壞，引起群眾圍觀，導致現場混亂，造成惡劣影響；目前，公安機關已對涉案的8名違法行為人以涉嫌尋釁滋事立案偵查，其中已抓捕到案6人。

自由亞洲電台報導，鄭州市民賈靈敏表示，雖然政府不允許民眾放煙火，但元旦當晚，包括她所住的小區在內，許多地方都有民眾燃放煙火。

政治評論人士王劍指出，三年來受到疫情影響，中國每個家庭都受到不同程度傷害，民眾明知煙花的禁令仍上街燃放宣洩不滿，是故意違背禁令探測底線。

男子跳到警車上，高舉警車車牌。（視頻截圖）

針對從去年11月底爆發的白紙運動到目前的煙花事件，王劍表示，「全國民眾都在違反禁令，所有城市都不允許放煙花，但是到處都在放煙花，這是另外一場革命，至少把那火炬接過來再傳下去。」王劍形容，中國人開始知道他們可以抗議，可以用抗議的方式爭取自己想要的東西，這是非常巨大的進步。