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百萬粉網紅「灰太郎的羊」 自稱精神出軌、被家暴

中國新聞組／北京4日電
網紅「灰太狼的羊」外貌清秀，傳出遭受家暴。（視頻截圖）
網紅「灰太狼的羊」外貌清秀，傳出遭受家暴。（視頻截圖）

22歲網紅「灰太郎的羊」在中國擁有百萬粉絲，過去她以八分鐘宰一隻羊的身手，與清純外表的反差走紅，被稱為「荒漠屠夫」。不過，本名惠然的「灰太狼的羊」，日前卻傳出遭到丈夫家暴，成為搖錢樹，繼而引發婚變受到關注。

來源：YouTube

九派新聞報導，惠然12月31日突然發出一篇長文。文中稱，她19歲便已結婚生子，丈夫比自己還小一歲，沒辦法領證。丈夫遊手好閒，有時還會家暴，砸她手機，用剪刀剪她的衣服。

她控訴，來到新疆牧羊是男家出的主意，她在這裡沒有朋友沒有親人，過得十分艱難，丈夫對自己也不好，不僅酗酒還打罵她，整天好吃懶做，奶奶家也經常侮辱自己。

在這樣的條件下，惠然產生了想離婚的念頭，但為了孩子她依舊選擇忍耐，不過離婚的想法始終充斥在她的腦海中。她透露，「自己精神出軌了，雖然沒有登記，但在外人的眼中，也是已婚人士，已經算是精神出軌了」。

網紅「灰太狼的羊」外貌清秀，因為殺羊而出名。（視頻截圖ㄢ
網紅「灰太狼的羊」外貌清秀，因為殺羊而出名。（視頻截圖ㄢ

走紅後，丈夫整天催直播掙錢導致她情緒低落抑鬱。丈夫某一天突然說帶孩子回家，之後便聯系不上了。由於大號是用丈夫手機號註冊的，帳號也被其奪走了，並反過來造謠自己火了之後就不想回家了，女兒2歲多。目前正在走相關司法程序。

對於惠然的指控，其老公王志傲回應，關於家暴這麽惡劣的造謠是完全不能接受的，已報警處理。

他表示自己和惠然是初中同學，在初中的時候確認戀愛關系，然後經雙方家長同意結的婚，有一個女兒，「我和她之間就是正常夫妻之間的吵架，其中最過分的一件事就是摔她的手機，這件事情我做得非常不對」。

王志傲還稱，惠然出軌的事情不是造謠，第三者就是惠然的經紀人劉偉。劉偉大概在去年7、8月以策畫的身分和惠然進行密切溝通，並號稱能帶她把帳號做得更好。兩人見面後離開新疆，

王志傲表示抖音帳號本就不是惠然的，最初設立帳號是想賣自己的羊肉，她出鏡，我拍攝。並不是大家以為惠然自己做的賬號。我在發現惠然和劉偉跑路之後，被迫無奈改了密碼，拿回自己的東西。

網紅「灰太狼的羊」外貌清秀，因為殺羊而出名。（視頻截圖）
網紅「灰太狼的羊」外貌清秀，因為殺羊而出名。（視頻截圖）

家暴 手機 新疆

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