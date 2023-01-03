清零運動消磨熱情 中國年輕公務員想辭職、「潤」出國

中國大陸年輕公務員掀起離職潮。示意圖。（路透）

經濟不振加上高失業率，公職成許多中國年輕求職者的首選。然而在眾多人盼擠進公職窄門同時，疫情 與更嚴格的審查機制使原本就一成不變的工作更枯燥，不少年輕公務員想辭職、「潤」出國。

去年中國的大學畢業生首破千萬，達1076萬人，畢業時遇上中國防疫清零封控重創經濟，企業緊縮召募，應屆畢業生不僅面臨職缺僧多粥少窘境，更遭逢最差經濟與最難就業雙重夾擊。

據紐約時報中文網報導，在中國考公職的競爭激烈，被形容為「千軍萬馬過獨木橋」，以將在1月初舉行的一場考試為例，全中國有約260萬人要競爭3萬7100個職位。經濟不振加上高失業率，考公職被許多社會新鮮人視為最理想的出路，花大錢參加補習班、備考大有人在。

然而，隨著過3年間，公務人員被賦予「清零」政策的執行者角色，加上無謂的意識形態要求、越來越嚴格審查機制，都成為現任公務人員的一大痛點，公職領域逐漸出現「外面的人想進去，裡面的人想出來」的情形。

一名在北京 市政府任職6年的劉姓民眾受訪時表示，大多數時候喜歡自己的工作，從中學到了很多東西，覺得日子過得很充實。直到被捲入「清零運動」。

她說，她和任職部門裡的每個人都一樣，當病例增多的時候，會被要求每周一次在核酸檢測點做志工，維持隊伍秩序，「做這些事會讓我覺得很煩」。

報導形容這樣的角色在疫情期間變得尤其艱難，中國僵硬的政策導致公務員必須執行錯縱複雜的規則，中共黨報「解放日報」在4月在上海封城期間的一篇文章中指出，一線工作者成了「出氣筒」和「減壓閥」。

除此之外，還有一些與工作無關的任務，例如黨史學習、宣傳部門組織的意識型態課、反腐部門的法紀輔導班。從中國國家主席習近平於2012年上台以來，這些內容在整個中國都愈來愈重要。

另一名負責影視作品審查工作的施姓公務員在報導中表示，「看電影 、電視節目」這樣的工作，乍看對許多年輕的畢業生來說很有吸引力，但是對他而言，這份工作已經變得難以忍受。

她說，有時被要求審查100個小時的影片，確保沒有任何遺漏，「即使是雙倍速觀看影片，也無法應對工作量」，而且工作中經常感到矛盾，因為有很多事情她並不反感，但這些事情卻屬於審查制度的範疇。

她進一步說，審查越來越嚴格、範圍越來越大，例如有關LGBTQ、紋身或傳達「躺平」價值觀的影片，都是禁忌；在犯罪題材電影中，必須確認罪犯最終受到了懲罰。

她坦言，在政府中有一些人對世界的真實情況視而不見，這點令她非常難受。「目前正在考慮辭職，出國留學。」