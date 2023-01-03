抖音拚騰訊微信 推電腦聊天軟體

從抖音聊天的使用者介面來看，與騰訊旗下的即時通訊軟體微信相似。（取材自抖音官網）

被騰訊視為挑戰對手的抖音 進軍聊天軟體。據IT之家報導，近日中國短視頻平台抖音在官網上線一款桌面端聊天軟體，名為「抖音聊天」，提供Windows和Mac客戶端。官網顯示該軟體最新版本為1.0.0，更新時間為2022年12月30日。

報導指出，根據實測，軟體提示需要使用抖音App掃碼登錄，登錄後就可以跟自己的抖音好友進行聊天。該軟體界面較簡單，整體布局有點類似微信 電腦版，最左側一覽是聊天和好友列表界面切換按鍵，中間是好友欄，右側是聊天框。軟體功能也比較單一，只是提供聊天功能。

事實上，抖音母公司字節跳動為了要能突破中國使用者口中只適合「看」不適合「用」的狀態，這兩年來積極在社交平台上進行嘗試，從「朋友聊天室」為代表的熟人社交，到以「抖一抖」 、「同城圈子」為代表的陌生人社交，不過效果不彰。因此外界分析，字節跳動方面顯然意識到，在抖音APP裡做社交功能的延展毫無希望，或許抖音聊天電腦版這款看似「復古」到產品可作為折衷方案。

不同於抖音的發展路徑，騰訊的微信一開始便從即時通訊軟體做起，用戶黏著度更大，這也有助於騰訊擴展電商、小程序等功能。