我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洪水將襲、堤壩遭淹 北加沙加緬度下令撤離多處居民

北加海岸著名「魔鬼坡」特斯拉墜崖 2大2小奇蹟生還

抖音拚騰訊微信 推電腦聊天軟體

記者黃雅慧／綜合報導
從抖音聊天的使用者介面來看，與騰訊旗下的即時通訊軟體微信相似。（取材自抖音官網）
從抖音聊天的使用者介面來看，與騰訊旗下的即時通訊軟體微信相似。（取材自抖音官網）

被騰訊視為挑戰對手的抖音進軍聊天軟體。據IT之家報導，近日中國短視頻平台抖音在官網上線一款桌面端聊天軟體，名為「抖音聊天」，提供Windows和Mac客戶端。官網顯示該軟體最新版本為1.0.0，更新時間為2022年12月30日。

報導指出，根據實測，軟體提示需要使用抖音App掃碼登錄，登錄後就可以跟自己的抖音好友進行聊天。該軟體界面較簡單，整體布局有點類似微信電腦版，最左側一覽是聊天和好友列表界面切換按鍵，中間是好友欄，右側是聊天框。軟體功能也比較單一，只是提供聊天功能。

事實上，抖音母公司字節跳動為了要能突破中國使用者口中只適合「看」不適合「用」的狀態，這兩年來積極在社交平台上進行嘗試，從「朋友聊天室」為代表的熟人社交，到以「抖一抖」 、「同城圈子」為代表的陌生人社交，不過效果不彰。因此外界分析，字節跳動方面顯然意識到，在抖音APP裡做社交功能的延展毫無希望，或許抖音聊天電腦版這款看似「復古」到產品可作為折衷方案。

不同於抖音的發展路徑，騰訊的微信一開始便從即時通訊軟體做起，用戶黏著度更大，這也有助於騰訊擴展電商、小程序等功能。

據了解，去年11月有消息指出，北京微播視界科技有限公司、也就是抖音營運主體旗下的「抖音聊天桌面端軟體」著作權獲登記批准，版本號為V1.0，獲批日期10月28日。這是自抖音在2020年上線被稱為「視頻版朋友圈」以來，在社交化戰略上的第四次大動作，選擇了從產品形態、而非如以往的功能入手。

近日中國短視頻平台抖音在官網上線一款名為「抖音聊天」的桌面端聊天軟體。（取材自抖...
近日中國短視頻平台抖音在官網上線一款名為「抖音聊天」的桌面端聊天軟體。（取材自抖音官網）

抖音 微信 北京

上一則

10元盒飯、鄉村大席菜…平價美食抓住中國人的胃

下一則

中國新型偵察無人機「無偵7」 首飛越宮古海峽

延伸閱讀

汪小菲認愛後張穎穎疑懷孕 張蘭激動喊：臭蟲 堅決踩死

汪小菲認愛後張穎穎疑懷孕 張蘭激動喊：臭蟲 堅決踩死
世界晚報╱美中南海「鬥機」 互播30秒影片危險抵近

世界晚報╱美中南海「鬥機」 互播30秒影片危險抵近
無聲辭職、節約#hashtag…抖音「秀」2022經濟趨勢

無聲辭職、節約#hashtag…抖音「秀」2022經濟趨勢
挑戰騰訊微信？抖音推出電腦版軟體「抖音聊天」

挑戰騰訊微信？抖音推出電腦版軟體「抖音聊天」

熱門新聞

(取自中國外交部官網)

駐美大使秦剛提前接任中國外長 發表部長致辭

2022-12-30 10:55
12月23日，上海的醫護將一名老人送往醫院。12月21日，上海德濟醫院官方微信公眾號發文，表示上海全市估計有543萬陽性病例，預計到年底將有1250萬人染疫。(歐新社)

一夜回到解放前？中國防疫全面放開「極端解封」亂象

2022-12-27 10:36
香港宣布取消入境強制核酸檢測等防疫規定，圖為香港國際機場。(Getty Images)

中BF.7竄全球？專家：新毒株恐躲過現行療法或免疫系統

2022-12-28 22:20
中共總書記習近平。美聯社

全面放開後首度發聲 習近平：最大程度守護人民生命安全

2022-12-30 15:48
義大利衛生當局表示，近期兩架從中國飛抵米蘭的班機，有幾乎半數的乘客採檢呈陽性。圖為27日北京首都機場旅客。（路透）

中國2航班近半旅客確診 義大利祭強制採檢令

2022-12-28 20:32
中國防疫專家曾光(右)，出席中媒舉辦的線上峰會。（取材自鳳凰網）

原以為第一波染疫30%…「北京感染率可能已超80%」

2022-12-29 08:50

超人氣

更多 >
10種電器不用時也耗電 快拔掉電源線杜絕浪費

10種電器不用時也耗電 快拔掉電源線杜絕浪費
自中來美主要落腳處…大批陽人壓境 華社恐首當其衝

自中來美主要落腳處…大批陽人壓境 華社恐首當其衝
抱歉了星巴克 咖啡迷票選最佳咖啡連鎖店不是你

抱歉了星巴克 咖啡迷票選最佳咖啡連鎖店不是你
更嚴重？變種XBB.1.5躍居新冠家族老大 美東北最多

更嚴重？變種XBB.1.5躍居新冠家族老大 美東北最多
駕駛雪地摩托出意外 美傳奇拉力賽車手Ken Block逝世

駕駛雪地摩托出意外 美傳奇拉力賽車手Ken Block逝世