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女童被拐 粵警2500公里生死營救 3天輾轉4省救出

中國新聞組／北京3日電
4歲小歡歡順利救回，數百名群眾夾道歡迎。（取材自南方+）
4歲小歡歡順利救回，數百名群眾夾道歡迎。（取材自南方+）

廣東梅州五華縣去年12月30日晚上發生4歲多小女孩走失案件，隔天全網緊急發布尋人啟事，警方研判可能遭遇不法分子拐賣，五華警方歷時3天3夜輾轉4個省份行程逾2500公里的生死營救，終於救出小女孩。

南方+報導，「歡迎小歡歡回家！」2023年1月2日上午10時許，廣東省梅州市五華縣龍村鎮硝芳片雲溪村的村道兩旁，鑼鼓喧天、炮竹聲聲，數面錦旗橫幅標語格外顯眼，數百名群眾夾道歡迎：4歲的小歡歡在公安民警的懷抱裡，迎著冬日的暖陽，終於回到家人的懷抱。

據報導，去年12月30日晚上7時許，五華縣龍村鎮村民溫女士向五華縣公安機關報警，稱其4歲多的女兒小歡歡走失了，家人找了一個多小時都沒找到。

龍村地處五華山區，冬天的夜晚氣溫非常低，4歲的小女孩在這樣的環境裡極為危險。當地警方調來挖掘機挖開一處水塘，查看是否溺水；並利用無人機開展空中巡查，一無收獲。隔天，警方成立專案組，加大對可疑人員及車輛的排查搜索範圍。鄰近村有位村幹部反映一條線索，稱當天中午村裡來了一輛車，在村裡兜兜轉轉，非常可疑。

專案組查明該車係龍村鎮村民溫某鋒所有，溫某鋒有前科，經排查發現，溫某鋒近日曾回過家中。

12月31日晚上10時許，專案組民警在梅縣區白渡鎮將溫某鋒抓獲。經審訊，溫某鋒交代，12月30日下午2時許，其以買東西為由哄騙小歡歡上了自己駕駛的汽車，然後駕車載至安徽省銅陵市一高速公路服務區，以6萬元人民幣（約8714美元）將小歡歡販賣給一個江蘇省男子顏某。

專案組民警循線追踪，輾轉廣東、江西、安徽和江蘇4個省份，行程達2500多公里，最終於2023年1月1日上午11時許，將另一名犯罪嫌疑人顏某抓獲歸案，並順利安全解救回被拐女童小歡歡。

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