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高中生失蹤80天 上饒警方：非校內犯罪 重提胡鑫宇「厭學情緒」

中國新聞組／北京3日電
媽媽李連英暑假時為剛打完乒乓球的胡鑫宇拍下這張照片。（取材自上觀新聞）
媽媽李連英暑假時為剛打完乒乓球的胡鑫宇拍下這張照片。（取材自上觀新聞）

江西上饒15歲高中生胡鑫宇失蹤至1月2日已80天；目前案件仍無實質性進展，警方稱無線索不立案後，1日與家屬會面表示，學校監控視頻並未刪減，並排除學校相關人員的犯罪嫌疑。家屬對此結果並不完全信服，稱將自費委託司法機構再做鑑定。

來源：YouTube

瀟湘晨報報導，胡鑫宇的舅舅李先生稱，警方對胡鑫宇「可能有厭學情緒、自行出走」的推測並非在此次會面中首次提出，而是在調查初期就存在這個調查方向，「但目前沒有實際證據可以證明。」

15歲的胡鑫宇是致遠中學高一新生。由於家離學校有近30公里，胡鑫宇選擇住宿，學校對住宿生進行封閉式管理。去年10月14日下午近6時，胡鑫宇離開宿舍樓，在從宿舍樓至教學樓的路上消失。

據財新報導，針對網路流傳的胡鑫宇失蹤的眾多猜測，如胡鑫宇消失與學校老師相關且被一輛SUV帶出學校等說法，警方一一進行排查，向家屬回應稱未發現有價值的線索。

除上饒警方主要辦案，周邊的九江、南昌等地警察也參與調查。警方成立學校、視頻監控、校外、車輛等多個工作專班進行調查取證，對胡鑫宇的同學、老師、親友等進行走訪，形成幾十萬字筆錄。

1月2日，李先生等人去一座山上展開搜尋，他稱有人提供線索，說這裡可能會有胡鑫宇的下落。但沒任何發現。

另據上觀新聞報導，有親屬說，這次會面是口頭溝通的，大家並未拿到紙面的材料，「我們是有異議的，並沒有證據證明鑫宇出了學校。」

胡鑫宇失蹤一事在網上引起眾多關注後，家屬發布的尋人啟事公布媽媽李連英和弟弟的聯繫方式。李連英的手機只要一開機，來電沒停過。這些電話裡，稱要算命、作法的也占不少比重。

但她和家人發現，自己和網友的閒聊會被錄音，他們隨心而言的猜測會被以家屬發聲的形式公布於網上，然後再被加工。還有所謂胡鑫宇的日記、作文等在網上流傳，真假不一，並被拼貼解讀。

網上謠言四起，如兒子有心理抑鬱、有網癮、早戀？兒子在學校知曉了不該知曉的秘密被殺害？或者犯了錯誤被失手打死、藏屍？兒子的屍體曾被秘密搬運？等等。

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