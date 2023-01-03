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元旦5000萬人出遊 恢復至疫前4成 旅遊收入265億

記者黃雅慧／綜合報導
元旦假期，文旅部估算國內旅遊出遊5271.34萬人次，年增0.44%，恢復至2019年元旦假日同期的42.8%。圖為遊客在廣西景點遊玩。（取材自廣西新聞網）
元旦假期，文旅部估算國內旅遊出遊5271.34萬人次，年增0.44%，恢復至2019年元旦假日同期的42.8%。圖為遊客在廣西景點遊玩。（取材自廣西新聞網）

中國宣布開放防疫控管後，迎來首個連續假期。據文旅部數據中心2日測算，今年元旦假期，國內出遊5271.34萬人次，年增0.44%，恢復至2019年元旦假日同期的42.8%；實現國內旅遊收入人民幣265.17億元，年增4.0%，恢復至2019年元旦節假日同期的35.1%。另據旅遊平台攜程平台顯示，北京、上海、成都、廣州、深圳、杭州、重慶、南京、西安、武漢是元旦出遊熱度最高城市TOP10。

根據文旅部通報，都市休閒、周邊遊仍占主流，中遠程旅遊穩步復甦，長三角、珠三角成為西南、西北、中部地區旅遊目的地的主要客源地，三亞、西雙版納、昆明、廈門等地成為北京和東北三省遊客「避寒跨年」主要旅遊目的地。

旅遊平台「飛豬」數據顯示，元旦的跨省遊和跨市遊訂單占比近八成，達到近一年峰值。90後和00後年輕用戶占比超七成，成為元旦跨省遊、跨市遊主力軍。

各旅遊平台陸續在2日發布2023年元旦假期旅遊報告。馬蜂窩大數據顯示，2023元旦小長假，「長途遊」熱度較上期增長48%，其中遊玩4-8天的「中長途遊」熱度較上期漲達172%，41%的遊客選擇自駕出行。北京、上海、成都、廣州、深圳位列出行熱情最高的客源城市前五名。

面對8日即將入境免隔離的措施，接下來的出境旅遊正蓄勢待發。攜程數據顯示，元旦跨境機票預訂量年增145%，春運跨境遊熱度則更高，預訂量年增超過260%。攜程數據還顯示，元旦至春節前夕期間，台北、澳門、首爾、新加坡、香港、曼谷、東京、倫敦、洛杉磯、雪梨是熱門跨境目的地TOP10城市。

此外，機票與酒店呈現「量價齊升」。同程旅行數據顯示，今年元旦假期期間，酒店訂單量較2020年同期上漲32%，洛陽、西雙版納、哈爾濱的酒店預訂量較同期上漲超過10倍，西安、寧波的酒店預訂量年增率也分別達862%和451%。此外，冬季熱門的長線遊目的地三亞、昆明和哈爾濱均進入熱門目的地榜單前十。

而交通成本也迅速攀升。攜程平台指出，元旦期間國內機票單程含稅均價達人民幣901元，年增35%左右; 同程旅行大數據顯示，今年元旦，國內機票訂單量較疫情前的2020年元旦假期上漲2%，機票均價從2020年同期的676元上漲至905元。

北京 2023 新加坡

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