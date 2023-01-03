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男治尿毒花光積蓄 前妻索女兒學鋼琴費用 杭州法院這樣判

中國新聞組／杭州3日電
示意圖。(取材自錢江晚報/視覺中國圖)
示意圖。(取材自錢江晚報/視覺中國圖)

一邊是愛女心切的母親，一心想給女兒好的教育、好的物質基礎；另一邊是患有尿毒症的父親，因治病丟了工作、掏空積蓄，更不用提給女兒經濟支持。倘若未撫養一方罹患重病無力承擔撫養費時，該怎麼辦？

錢江晚報報導，杭州的王女士和李先生結婚後生有一女，後因感情不和協議離婚，離婚時雙方約定，女兒由王女士撫養，隨王女士生活，李先生每月支付撫養費1500元（人民幣，下同，約217.4美元）至女兒18歲，以及其他事項等等。

撫養女兒的生活開支隨著年紀的增長而增多，特別是教育費用。自從女兒滿3歲，王女士就為女兒報名了鋼琴、思維等培訓課程，光教育費就是幾萬元。此時，王女士想到李先生，離婚後李先生僅支付幾次撫養費，其他費用全部她自己承擔。

王女士認為這些費用不應該由自己一人承擔，遂一紙訴狀將李先生告到法院，要求李先生支付每個月撫養費1500元（截至訴訟時共計5萬餘元），另需支付女兒教育、醫療等費用8萬餘元。

李先生接到法院送達的訴狀後，告知王女士自己患上尿毒症，因治病花光所有積蓄，自己實在拿不出什麼錢，希望王女士能夠降低金額。

報導指出，幾次調解中，王女士都不予認可，面對王女士聘請的律師，李先生只好到杭州市上城區法律援助中心尋求幫助。援助律師在接受指派後，了解到兩人離婚後，王女士因為工作繁忙，無法照顧女兒，所以女兒一直由李先生的父母負責照顧生活起居。一直到2020年8月，李先生查出患有尿毒症，李先生的母親需要照顧李先生，才將孫女交由王女士繼續撫養。李先生現在生活拮据，因為身體原因沒辦法上班也就沒有收入，每個月靠著低保戶的補貼生活。

杭州市上城區人民法院依法對本案作出判決，依法採納援助律師的答辯意見，判決李先生毋須支付主要由其撫養女儿期間的撫養費；須支付之後的撫養費，扣除已經支付的費用，酌情共計為9600元；另考慮到其實際身體和收入情況，下調撫養費標準為每月600元，並駁回王女士其他訴訟請求。

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