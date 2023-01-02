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三星堆跪坐像隔3000年再「騎」神獸 發掘史上二度拼合

中國新聞組／北京2日電
三星堆文物-3號坑出土的頂尊跪坐人像與8號坑的立人大神獸拼合在一起，成了3000多年後的再度重逢。（取材自紅星新聞）
三星堆文物-3號坑出土的頂尊跪坐人像與8號坑的立人大神獸拼合在一起，成了3000多年後的再度重逢。（取材自紅星新聞）

四川衛視和三星堆合作的2023新年演唱會上，揭曉一件未曾見過全貌的文物─3號坑出土的頂尊跪坐人像與8號坑的立人大神獸拼合在一起，讓頂尊人像「騎」在神獸背上。而此次「合體」，也成就兩件文物3000多年後再度重逢。

紅星新聞報導，銅頂尊跪坐人像由上半部分銅尊與下半部分人像組合而成，這座銅頂尊跪坐人像通高115厘米，下部為一尊跪坐的銅人，雙手合握於身前，頭部頂一塊方板，方板連接青銅大口尊。2021年3月，頂尊跪坐人像就在3號坑中露出全貌。

在8號坑中被提取的立人大神獸剛被發現時，是一隻頗具萌態的「大嘴神獸」。它的嘴大得活像一隻喇叭口，四隻蹄子的底部也如喇叭花一樣微微敞開。

2021年3月，頂尊跪坐人像就在3號坑中露出了全貌。（取材自紅星新聞）
2021年3月，頂尊跪坐人像就在3號坑中露出了全貌。（取材自紅星新聞）

參與發掘的北大考古文博學院副教授趙昊曾表示，這個「大嘴神獸」是三星堆8個坑里迄今發現的最大一隻，「身高」約95厘米。它頭上還有獨角，獨角上站了一個青銅立人，立人戴著平頂的帽子，胳膊斷掉了，其餘部分還比較完好。

然而，此次頂尊跪坐人像與立人大神獸的拼合，是三星堆發掘歷史上的第二次。

2022年6月14日到16日，三星堆遺址六個祭祀坑新發掘成果的最後一輪直播圓滿完成，最後一天更是掀起了一個小高潮：8號坑新出土的頂尊蛇身神人像與1986年2號坑出土的青銅鳥腳人像殘部拼對成功，實現3000多年後的再度合體，並重新被命名為「鳥足曲身頂尊神像」。

三星堆博物館副館長朱亞蓉說，自從鳥足曲身頂尊神像成功拼合之後，負責相關研究和修復工作的專家們都會格外留意各坑不同文物之間的拼對可能。

「大嘴神獸」是三星堆8個坑里迄今發現的最大一隻。（取材自紅星新聞）
「大嘴神獸」是三星堆8個坑里迄今發現的最大一隻。（取材自紅星新聞）

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