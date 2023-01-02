三星堆跪坐像隔3000年再「騎」神獸 發掘史上二度拼合

三星堆文物-3號坑出土的頂尊跪坐人像與8號坑的立人大神獸拼合在一起，成了3000多年後的再度重逢。（取材自紅星新聞）

四川衛視和三星 堆合作的2023新年演唱會上，揭曉一件未曾見過全貌的文物─3號坑出土的頂尊跪坐人像與8號坑的立人大神獸拼合在一起，讓頂尊人像「騎」在神獸背上。而此次「合體」，也成就兩件文物3000多年後再度重逢。

紅星新聞報導，銅頂尊跪坐人像由上半部分銅尊與下半部分人像組合而成，這座銅頂尊跪坐人像通高115厘米，下部為一尊跪坐的銅人，雙手合握於身前，頭部頂一塊方板，方板連接青銅大口尊。2021年3月，頂尊跪坐人像就在3號坑中露出全貌。

在8號坑中被提取的立人大神獸剛被發現時，是一隻頗具萌態的「大嘴神獸」。它的嘴大得活像一隻喇叭口，四隻蹄子的底部也如喇叭花一樣微微敞開。

2021年3月，頂尊跪坐人像就在3號坑中露出了全貌。（取材自紅星新聞）

參與發掘的北大考古文博學院副教授趙昊曾表示，這個「大嘴神獸」是三星堆8個坑里迄今發現的最大一隻，「身高」約95厘米。它頭上還有獨角，獨角上站了一個青銅立人，立人戴著平頂的帽子，胳膊斷掉了，其餘部分還比較完好。

然而，此次頂尊跪坐人像與立人大神獸的拼合，是三星堆發掘歷史上的第二次。

2022年6月14日到16日，三星堆遺址六個祭祀坑新發掘成果的最後一輪直播圓滿完成，最後一天更是掀起了一個小高潮：8號坑新出土的頂尊蛇身神人像與1986年2號坑出土的青銅鳥腳人像殘部拼對成功，實現3000多年後的再度合體，並重新被命名為「鳥足曲身頂尊神像」。

三星堆博物館 副館長朱亞蓉說，自從鳥足曲身頂尊神像成功拼合之後，負責相關研究和修復工 作的專家們都會格外留意各坑不同文物之間的拼對可能。