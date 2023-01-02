多地禁燃令鬆綁 北京規定時段內可放 湖北爆火災

2023年1月1日，大連市民燃放煙花爆竹慶祝元旦佳節。（取材自澎湃新聞／視覺中國圖）

因環境汙染及火災等安全問題，中國禁放煙花爆竹。隨著疫情 防疫開放，元旦假期來臨及春節假期將屆，許多民眾希望能燃放煙花沖散病毒陰霾，呼籲「禁燃令」鬆綁。部分地區響應民眾要求放寬了相關規定，包括在特定時段、區域內可燃放煙花慶祝。不過新年伊始，湖北仙桃漢江大橋就發生燃放煙花引起火災事故，鄭州 則因燃放煙花人潮太多，警方上街勸阻萬餘人次。

1月1日，湖北仙桃漢江大橋卻因此引發大火爆炸，無人傷亡。（視頻截圖）

綜合媒體報導，近日北京 、遼寧大連、山東等部分地區在規定時段內可燃放。北京通州區環球度假區限定區域可燃放煙花爆竹，其他區域則依舊實行「全年禁放」政策。上海則明確在外環線以內區域禁止燃放煙花爆竹，外環線以外則不受限。

遼寧大連發布煙花爆竹燃放管控通告，限制燃放的區域可在1月14及除夕燃放，其他區域，除夕燃放煙花爆竹不限時。山東營、濱州兩地明確春節期間在部分區域，1月14日、除夕至正月初五期間，以及正月15元宵節可以燃放煙花爆竹。

12月31日晚，鄭州鄭東新區千禧廣場附近，上萬市民聚集在鄭州地標建築玉米樓附近慶祝2023新年。其中，不少市民現場燃放煙花。（視頻截圖）

不過新年一開始，湖北仙桃漢江大橋附近就因燃放煙花引起火災。民眾拍下火災畫面顯示，當時橋上有許多行人觀看煙花，過路車輛亦被堵在橋上。起火地點位於大橋下方，現場濃煙滾滾。拍攝影片的民眾稱，「火勢非常大，都快燒到橋上」。

而在去年12月31日晚，鄭州鄭東新區千禧廣場附近，上萬市民聚集在鄭州地標建築玉米樓附近，不少市民現場燃放煙花。不過警方表示，按照相關要求，自2016年1月1日起，鄭州市全區域全面禁止燃放煙花爆竹，當地辦事處出動百餘人，對人群聚集點進行夜間排查、勸阻。