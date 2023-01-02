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花160元沒見電影小鎮煙花 鄭州遊客高喊退票

中國新聞組／北京2日電
跨年夜煙花秀取消遊客高喊退票。（取材自極目新聞）
跨年夜煙花秀取消遊客高喊退票。（取材自極目新聞）

鄭州電影小鎮的跨年夜0時煙花秀臨時取消，讓深夜苦等兩個小時的遊客失望，不滿特地花費160元（約23美元）在網上購票卻沒看到煙花，紛紛高喊退票。涉事園區的工作人員1日回應，針對遊客的退票需求，公司正在研究，會給大家一個交代。

極目新聞報導，遊客王女士（化姓）表示，她們是看到鄭州中牟縣某電影小鎮的元旦煙花秀宣傳特地前往，園區內遊客很多，眾人在寒冷的室外等了兩個小時，但倒計時結束後，卻沒有預期的煙花秀，園區也沒有事先通知，讓遊客十分失望。

網傳視頻顯示，現場不斷有人高喊：「退票，退票」。凌晨有不少鄭州網友開直播介紹情況，很多遊客集中在服務大廳和工作人員面對面協商退款，情緒比較激動。工作人員在現場安撫情緒，最後有一部分遊客離開了，但還有一部分遊客在現場堅持要求退票，凌晨1時許園區才燃放了煙花。

岳女士說，很多遊客就是奔著煙花秀去的，沒想到發生這樣的事，她是凌晨3時半才回到鄭州市區，到現在她的票還沒退成功。

州中牟縣某電影小鎮的煙花秀，直到凌晨1時，一部分遊客離開了才燃放。（取材自極目新...
州中牟縣某電影小鎮的煙花秀，直到凌晨1時，一部分遊客離開了才燃放。（取材自極目新聞）

涉事園區的工作人員表示，其實煙花已經提前準備好，但臨時接到相關部門的通知，加上一些臨時性因素才沒燃放。針對遊客的退票要求，公司正在研究，會給一個交代。

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