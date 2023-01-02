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被綁架到緬甸 身家千萬老闆淪詐徒 歷經66天囚禁、轉賣後逃出

中國新聞組／北京2日電
在緬甸花費高價，得到簡單醫治後，幸衛林坐上了輪椅。（取材自鳳凰周刊）
在緬甸花費高價，得到簡單醫治後，幸衛林坐上了輪椅。（取材自鳳凰周刊）

2022年9月，身家千萬的老闆幸衛林在一個旅遊同行介紹下到泰國考察旅遊市場，沒想到在曼谷剛下飛機就被賣到緬甸妙瓦底地區從事詐騙。在歷經66天的綁架、拘禁和幾經轉賣後他終於逃出，代價是近20萬（人民幣，下同），和一條逃跑時摔斷可能殘障的腿。

鳳凰周刊報導，幸衛林是在2022年9月5日去昆明談生意的火車上，認識了自稱搞旅遊的同行楊飛，並在他的介紹下去泰國考察旅遊項目。9月21日，幸衛林走出曼谷機場，泰國方面的合作夥伴接他上車，一會兒後有人抽起了菸，不久幸衛林就昏睡。醒來已經到了泰緬邊境界河默伊河。過了河，兩個緬甸持槍軍人將他帶到妙瓦底市一個園區，他才知自己上了一條境內境外連通的人口販賣產業鏈「賊船」，被賣給了園區裡一家網詐公司。

公司裡幾個中國人把他的護照、手機收走；老闆當著他的面，用錘子砸爛了他花9600多元剛買的蘋果13Pro，警告他：「不要想著跟任何人聯繫，也不要幻想著有任何國家、任何人能救你。沒人能救你！好好工作，什麼也不要想。」

幸衛林被迫參加網詐培訓後，仔細觀察環境想逃跑，其間他用工作手機偷偷用微信帳號與國內聯繫上。他的兒子、姐姐向貴陽、畢節兩地警方報警，並向中國駐緬甸大使館求救，得到的回復是：「只能自救自渡」。

報導指出，2022年11月初，幸衛林第一次嘗試逃跑。他患有腎結石，發作時疼得臉發青，他跑二樓沒敢跳下去；11月13日凌晨，他跨上5米高的園區圍牆跳了下去，當場右腿骨折。

到了早上7點多時，附近一對父子外出幹活，幸衛林以4000元泰銖（800元人民幣）的費用求對方將他送去醫院，卻在中途被緬甸「黑警」帶到一個偏遠村子的「村委會治安所」。之後警車帶他轉賣多次，因為腿傷「沒用」一直沒賣出手。後來黑警把他交給了一夥緬甸軍隊武裝，幸衛林跟一個「將軍」談判，讓家人打款8萬人民幣，將軍同意放了他。

在「將軍」家裡，幸衛林與「將軍」、士兵合影。（取材自鳳凰周刊）
在「將軍」家裡，幸衛林與「將軍」、士兵合影。（取材自鳳凰周刊）

贖身後，幸衛林終於在11月27日得以渡河，入境泰國。打電話聯繫中國駐緬甸大使館和清邁領事館，清邁領事館的領事與軍警通話後被送到泰國湄索移民局，移民局人員將其送往醫院。

幸衛林通過偷發微信在朋友圈公開自己的遭遇：「66天的緬甸被綁架經歷劃上句號。才知道人生最奢侈的是人身及生命安全，自由和尊嚴。花費了近20萬，身體減重42斤(21公斤)，從150多斤到一百零幾斤，彷彿又回到了幾年前二十幾歲的身材。」12月23日的朋友圈裡，幸衛林感謝朋友的幫助和支持，也感謝對他落井下石的人，「幸衛林還沒死，相信也還能東山再起」。

幸衛林的右腿、腳關節骨折還未康復，腰部神經壓迫，胸前軟骨突出。他擔心殘廢。2022年12月31日，他說自己在老家貴陽開陽縣政府和大使館運作下已被保釋出來，並買了機票，將於1月5日從曼谷飛回昆明。

緬甸 泰國 移民局

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