王思聰擁新歡 現身海南 女友嬌小可愛、只有20歲？

網傳王思聰疑似牽手新女友現身海南的視頻。（取材自微博）

34歲的「萬達集團」董事長王健林之子王思聰近日被網友爆料，牽手新女友現身海南三亞，對方嬌小可愛只有20歲。

網易報導，一位來自三亞的網友去年12月30日於視頻帳號上分享了一段偶遇王思聰的畫面，王思聰的打扮清爽，精神狀態也要比以往更好，身邊女友疑似又換了，而且這一位明顯年輕了許多。

曝光的畫面中，王思聰穿著一身格子上衣，看起來不修邊幅，但據悉這件格子上衣最少也得萬元左右。站在他旁邊，牽著一位留著長髮的女孩，顏值略顯稚嫩，網友猜測，她應該是一位高中生或者剛入學的大學生。

網傳疑似王思聰新女友。（取材自微博）

據報導，這位女孩今年20歲，地址顯示上海和杭州，有簽約的MCN公司，粉絲量高達24萬。不過翻看其視頻帳號不難發現，她雖然是一名學生，但卻經常拍攝一些比較成熟的寫真。

至於王思聰當天到海南的目的，有網友分析應該是去視察店面，他現身的「椰子雞」店面應該是他所開的餐飲店之一。

在一眾人的簇擁下，王思聰與女友在一位工作人員的帶領下來到店面，可能是工作人員的行為觸怒到了他，他便停下腳步，但手中仍牽著女友，隨即開口發飆，斥責工作人員，一句：「你當我傻X啊？」將現場的氛圍烘托得十分尷尬，隨後他與後邊的一位人員交代了幾句，便揚長而去。

雖然不知道王思聰到底因為什麼原因發怒，但整個人的氣勢非常足，至於旁邊的女友並沒有因此感到害怕，反而十分淡定。