我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

變種XBB.1.5狂襲 全美感染占4成 CDC：住院率未漲

房價漲40%+房貸利率升至7% 55%買不起現住的房子

王思聰擁新歡 現身海南 女友嬌小可愛、只有20歲？

中國新聞組／北京2日電
網傳王思聰疑似牽手新女友現身海南的視頻。（取材自微博）
網傳王思聰疑似牽手新女友現身海南的視頻。（取材自微博）

34歲的「萬達集團」董事長王健林之子王思聰近日被網友爆料，牽手新女友現身海南三亞，對方嬌小可愛只有20歲。

網易報導，一位來自三亞的網友去年12月30日於視頻帳號上分享了一段偶遇王思聰的畫面，王思聰的打扮清爽，精神狀態也要比以往更好，身邊女友疑似又換了，而且這一位明顯年輕了許多。

曝光的畫面中，王思聰穿著一身格子上衣，看起來不修邊幅，但據悉這件格子上衣最少也得萬元左右。站在他旁邊，牽著一位留著長髮的女孩，顏值略顯稚嫩，網友猜測，她應該是一位高中生或者剛入學的大學生。

網傳疑似王思聰新女友。（取材自微博）
網傳疑似王思聰新女友。（取材自微博）

據報導，這位女孩今年20歲，地址顯示上海和杭州，有簽約的MCN公司，粉絲量高達24萬。不過翻看其視頻帳號不難發現，她雖然是一名學生，但卻經常拍攝一些比較成熟的寫真。

至於王思聰當天到海南的目的，有網友分析應該是去視察店面，他現身的「椰子雞」店面應該是他所開的餐飲店之一。

在一眾人的簇擁下，王思聰與女友在一位工作人員的帶領下來到店面，可能是工作人員的行為觸怒到了他，他便停下腳步，但手中仍牽著女友，隨即開口發飆，斥責工作人員，一句：「你當我傻X啊？」將現場的氛圍烘托得十分尷尬，隨後他與後邊的一位人員交代了幾句，便揚長而去。

雖然不知道王思聰到底因為什麼原因發怒，但整個人的氣勢非常足，至於旁邊的女友並沒有因此感到害怕，反而十分淡定。

上一則

人性化？找麻煩？公廁門10分鐘自動開 男「躲到牆角」

下一則

中國衛健委：現在可能是疫情最困難時期

延伸閱讀

「尚氣」劉思慕訪台開球 牽線人是他 女友場邊狂放閃

「尚氣」劉思慕訪台開球 牽線人是他 女友場邊狂放閃
李鍾碩IU認戀 網爆9月「他去聽她的演唱會」低調挺女友

李鍾碩IU認戀 網爆9月「他去聽她的演唱會」低調挺女友
漫威英雄劉思慕抵台 台北街景、美食傳世界

漫威英雄劉思慕抵台 台北街景、美食傳世界
足球／C羅女友大手筆 聖誕送勞斯萊斯

足球／C羅女友大手筆 聖誕送勞斯萊斯

熱門新聞

(取自中國外交部官網)

駐美大使秦剛提前接任中國外長 發表部長致辭

2022-12-30 10:55
12月23日，上海的醫護將一名老人送往醫院。12月21日，上海德濟醫院官方微信公眾號發文，表示上海全市估計有543萬陽性病例，預計到年底將有1250萬人染疫。(歐新社)

一夜回到解放前？中國防疫全面放開「極端解封」亂象

2022-12-27 10:36
這張習近平（左）與母親齊心在公園散步的相片，常年擺放在習近平的辦公室中。（取自人民日報）

港媒：廣東高層慰問習近平母親齊心 祝她身體健康

2022-12-25 11:09
美國對外關係委員會全球衛生高級研究員、西東大學外交與國際關係學院教授暨全球衛生問題研究中心主任黃嚴忠。（取材自微信）

中國大規模老人病歿 專家：疫情快速達峰引不必要死亡

2022-12-25 23:11
香港宣布取消入境強制核酸檢測等防疫規定，圖為香港國際機場。(Getty Images)

中BF.7竄全球？專家：新毒株恐躲過現行療法或免疫系統

2022-12-28 22:20
中共總書記習近平。美聯社

全面放開後首度發聲 習近平：最大程度守護人民生命安全

2022-12-30 15:48

超人氣

更多 >
梁朝偉、劉嘉玲同步曝喜訊 黑白照透露玄機

梁朝偉、劉嘉玲同步曝喜訊 黑白照透露玄機
加拿大禁外國人買房「2個例外」1月1日生效

加拿大禁外國人買房「2個例外」1月1日生效
2023清單／理財篇／想存更多錢 就要執行這6招

2023清單／理財篇／想存更多錢 就要執行這6招
時報廣場跨年3警遭砍傷 兇嫌攜遺書 疑恐怖攻擊

時報廣場跨年3警遭砍傷 兇嫌攜遺書 疑恐怖攻擊
中國疫情海嘯 估6億人染疫 20天超過全球3年

中國疫情海嘯 估6億人染疫 20天超過全球3年